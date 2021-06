Covid, in arrivo in Sicilia 38mila dosi del vaccino Moderna: a Caltanissetta 2mila

La campagna vaccinale, nonostante le incertezze degli ultimi giorni, prosegue in tutta Italia

Redazione

14 Giugno 2021 13:02

Sono in arrivo in queste ore in Sicilia le ultime forniture di vaccini anti-Covid Moderna da parte di Sda. Si tratta di 38mila dosi, pari al 16% delle circa 235mila fiale previste in consegna su tutto il territorio nazionale da parte del corriere espresso di Poste Italiane. I vaccini destinati all'Isola saranno recapitati nei centri di Palermo (9.400 dosi), Enna (1.300), Trapani (3.200), Augusta (600), Giarre (8.200), Milazzo (4.700), Siracusa (3.000), Ragusa (2.400), Agrigento (3.200), Caltanissetta (2.000). (ANSA).



