Coronavirus, impennata di contagi in Sicilia: 3.675 nuovi positivi in 24 ore

Il bollettino sul coronavirus racconta una nuova impennata in Sicilia, un aumento che era lecito attendersi

Il dato di oggi è impietoso: 3675 nuovi contagi. Il bollettino sul coronavirus racconta una nuova impennata in Sicilia, un aumento che era lecito attendersi, come ogni martedì per via del minor numero di tamponi processati nel weekend, ma non ci si aspettava un tale incremento. Ieri, infatti, il dato sui positivi registrati nelle 24 ore indicava 757 nuovi casi a fronte di 6.378 tamponi processati. Il tasso di positività era del 12%.

