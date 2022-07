Cronaca 1588

Covid, il virus colpisce anche il manager dell'Asp di Caltanissetta Alessandro Caltagirone

Il direttore generale ha rinviato tutti gli incontri previsti in agenda

Redazione

06 Luglio 2022 12:57

Impegni tutti rinviati per il manager dell'Asp di Caltanissetta Alessandro Caltagirone, risultato positivo al Covid. Domani avrebbe dovuto incontrare il sindaco di Gela Lucio Greco per discutere delle problematiche ed emergenze che attanagliano il "Vittorio Emanuele" di Gela ma l'incontro, si legge in una nota del Comune di Gela "è stato rinviato al prossimo giovedì 14 luglio. Il manager dell'ASP, Caltagirone, infatti, è impossibilitato a venire perché positivo al covid".



