Covid, il ministro Speranza: "Chi è positivo deve restare a casa per evitare di diffondere il contagio"

Sul numero dei giorni la valutazione in queste ore viene fatta dal Css

Redazione

Sul tema della quarantena dei positivi al Covid «c'è un parere del Consiglio superiore di sanità (Css) che è in arrivo e appena sarà formalizzato faremo le opportune valutazioni. Quello che è certo è che se una persona è positiva deve restare a casa, questa è l’indicazione molto netta e chiara. Sul numero dei giorni la valutazione in queste ore viene fatta dal Css». Così il ministro della Salute Roberto Speranza a Radio Capital. «Secondo le indicazioni del Css - ha affermato - se una persona è positiva lo è, sintomi o non sintomi, e se lo è deve stare in isolamento per evitare il diffondersi del contagio».

Nei giorni scorsi Speranza ha parlato anche dei vaccini specifici contro la variante Omicron. «La nostra attesa - ha detto - è che domani l'Agenzia europea dei medicinali Ema possa dare il via libera ai vaccini adattati contro la variante Omicron e poi seguirà il pronunciamento dell’Agenzia italiana del farmaco Aifa. Contiamo di avere già a metà settembre la disponibilità di nuovi vaccini aggiornati».(Gds.it)



