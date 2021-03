Attualita 259

Covid, il ministro Bianchi: "A scuola si tornerà in presenza. Faremo tesoro della didattica a distanza"

Il neo ministro all'Istruzione ribadisce che presto gli studenti di tutto il Paese torneranno a fare lezione in presenza

Redazione

04 Marzo 2021 11:56

A scuola “si tornerà in presenza”, lo precisa il Ministro dell’Istruzione, Professor Patrizio Bianchi, anche in relazione a titoli di stampa odierni. “In questi lunghi mesi le nostre scuole, i nostri insegnanti, le nostre studentesse e i nostri studenti hanno lavorato moltissimo. Faremo tesoro insieme dell’esperienza maturata durante il periodo della didattica a distanza, in particolare con riferimento ad un uso consapevole delle nuove tecnologie. Con il chiaro obiettivo del ritorno in presenza”.



