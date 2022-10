Cronaca 418

Coronavirus in Sicilia, ricoveri e contagi stabili: 1.408 i nuovi casi, 3 morti

Stabile la situzione negli ospedali: i ricoverati per cause legate al covid sono complessivamente 295

Curva del covid ancora stabile in Sicilia. E’ quanto emerge dal bollettino del 21 ottobre diffuso dal ministero della Salute. Nelle ultime 24 ore i contagi diagnosticati sono stati 1.408 con 10.979 tamponi processati. Ieri erano stati 1.520 con 12.689 tamponi. Il tasso di positività sale di quasi un punto e passa dall’11,9% di ieri al 12,8% di oggi. Stabile la situzione negli ospedali: i ricoverati per cause legate al covid sono complessivamente 295 (+11) dei quali 279 in area medica con sintomi (+13) e 16 in terapia intensiva (-2). Tre i morti indicati dal bollettino e il totale delle vittime siciliane del virus sale a 12.227. LE PROVINCE. Catania: 393.817 (307); Palermo: 386.830 (355); Messina: 238.062 (221); Siracusa: 149.379 (141); Agrigento: 130.999 (84); Trapani: 126.136 (129); Ragusa: 115.139 (73); Caltanissetta: 90.252 (56) e Enna 46.629 (42)

IN ITALIA. Sono 36.116 i nuovi casi di Covid-19 registrati nelle ultime 24 ore, contro i 40.563 di ieri, secondo l'aggiornamento quotidiano del ministero della Salute. Le vittime sono 91, contro le 84 di ieri. Il tasso di positività è di 16,94% (ieri era 17,70%). I tamponi molecolari e antigenici eseguiti sono stati 213.088 , contro i 229.140 del giorno precedente. Il totale dei casi di Covid rilevati dall’inizio della pandemia in Italia è di 23.290.747, indica l'aggiornamento del ministero della Salute. Sono 234 i pazienti ricoverati in terapia intensiva (ieri erano 242), nel bilancio tra entrate e uscite, mentre gli ingressi giornalieri sono stati 33. I ricoverati nei reparti ordinari sono 7.076 , rispetto ai 7.025 di ieri, ovvero 51 in più di ieri . Gli attualmente positivi sono 528.150. Dimessi e guariti sono 22.584.147, mentre dall’inizio della pandemia i decessi sono stati 178.450. (La Sicilia.it)



