Cronaca 880

Covid, la curva continua a scendere: in Sicilia 135 nuovi casi e nessun morto

I dati diffusi dal ministero della Salute: siamo con la Lombardia unica regione sopra i 100 contagi giornalieri

Redazione

20 Giugno 2021 17:18

Sono stati 135 i nuovi casi di covid registrati in Sicilia nelle ultime 24 ore (ieri erano stati 183). Nessun morto nelle ultime 24 ore (ieri 5) e il totale delle vittime siciliane del virus resta a quota 5.936. E’ quanto si evince dal bollettino del 20 giugno covid 19 del ministero della Salute. Il numero delle persone ricoverate in ospedale è di 265 (ieri erano 268) delle quali 26 in terapia intensiva con nessun nuovo ingresso (ieri erano 28) e 239 in area medica (ieri erano 240). I guariti sono stati 190 e così il numero delle persone attualmente positive in Sicilia è di 5.560 (-55) delle quali 5.295 in isolamento domiciliare. Il numero dei tamponi processati è stato di soli 5.835 (ieri 13.525) e così il tasso di positività risale sul 2,31% (ieri era del 1,35 %).

LE PROVINCE. Questo il quadro delle situazione nelle singole province siciliane: Palermo: 69.940 casi complessivi dall'inizio della pandemia (21 nuovi casi); Catania: 60.089 (33); Messina: 26.684 (12); Siracusa: 16.595 (7); Trapani: 14.028 (1); Ragusa: 12.989 (14); Agrigento: 12.053 (9); Caltanissetta: 11.766 (24); Enna: 6.443 (14). IN ITALIA. Sono stati 881 i positivi al test del coronavirus in Italia nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute. Ieri erano stati 1.197. Sono invece 17 le vittime in un giorno, mentre ieri erano state 28. I tamponi molecolari e antigenici per il coronavirus effettuati nelle ultime 24 ore in Italia sono stati 150.522. Ieri erano stati 249.988. Il tasso di positività è dello 0,59%, sostanzialmente stabile rispetto a ieri quando era allo 0,48%.



Sono stati 135 i nuovi casi di covid registrati in Sicilia nelle ultime 24 ore (ieri erano stati 183). Nessun morto nelle ultime 24 ore (ieri 5) e il totale delle vittime siciliane del virus resta a quota 5.936. E' quanto si evince dal bollettino del 20 giugno covid 19 del ministero della Salute. Il numero delle persone ricoverate in ospedale è di 265 (ieri erano 268) delle quali 26 in terapia intensiva con nessun nuovo ingresso (ieri erano 28) e 239 in area medica (ieri erano 240). I guariti sono stati 190 e così il numero delle persone attualmente positive in Sicilia è di 5.560 (-55) delle quali 5.295 in isolamento domiciliare. Il numero dei tamponi processati è stato di soli 5.835 (ieri 13.525) e così il tasso di positività risale sul 2,31% (ieri era del 1,35 %). LE PROVINCE. Questo il quadro delle situazione nelle singole province siciliane: Palermo: 69.940 casi complessivi dall'inizio della pandemia (21 nuovi casi); Catania: 60.089 (33); Messina: 26.684 (12); Siracusa: 16.595 (7); Trapani: 14.028 (1); Ragusa: 12.989 (14); Agrigento: 12.053 (9); Caltanissetta: 11.766 (24); Enna: 6.443 (14). IN ITALIA. Sono stati 881 i positivi al test del coronavirus in Italia nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute. Ieri erano stati 1.197. Sono invece 17 le vittime in un giorno, mentre ieri erano state 28. I tamponi molecolari e antigenici per il coronavirus effettuati nelle ultime 24 ore in Italia sono stati 150.522. Ieri erano stati 249.988. Il tasso di positività è dello 0,59%, sostanzialmente stabile rispetto a ieri quando era allo 0,48%.

Ti potrebbero interessare