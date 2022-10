Coronavirus in Sicilia, aumentano i contagi: altri 1.188 casi, un morto e ricoveri in salita

Cronaca 289

Coronavirus in Sicilia, aumentano i contagi: altri 1.188 casi, un morto e ricoveri in salita

La curva covid in Sicilia non scende più e anzi ci sono segnali di una risalita

Redazione

La curva covid in Sicilia non scende più e anzi ci sono segnali di una risalita siapure al momento piuttosto contenuto. E’ quanto emerge dal bollettino del 1 ottobre diffuso dal ministero della Salute.In Sicilia nelle ultime 24 ore sono stati riscontrati altri 1.188 casi con 8.572 tamponi processati. Ieri i casi erano stati 1.086 con 9.766 tamponi. Il tasso di positività sale dall’11.1% di ieri al 13,8% di oggi. Il bollettino indica un solo morto e il totale delle vittime siciliane del virus sale a 12.202. In ospedale sono ricoverate 181 persone (+8) delle quali 169 in area medica con sintomi (+7) e 12 in terapia intensiva (+1). Catania: 387.583 (312); Palermo: 380.530 (262); Messina: 233.565 (162); Siracusa: 146.806 (145); Agrigento: 129.682 (82); Trapani: 123.849 (91); Ragusa: 113.696 (73); Caltanissetta: 89.249 (36) ; Enna: 46.065 (25). (LaSicilia.it)



