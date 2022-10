Eventi 83

Ritornano le giornate del Fai, a Gela viaggio tra le bellezze di Palazzo Aldisio Mallia

Nel cuore del centro storico di Gela, a un centinaio di metri dalla Chiesa Madre, esiste un importante edificio risalente al XVIII secolo

Redazione

12 Ottobre 2022 15:18 Condividi Notizia Facebook Twitter LinkedIn Email https://www.seguonews.it/covid-i-nuovi-sintomi-puo-verificarsi-uninfezione- Copia Link Condividi Notizia

Sabato 15 e domenica 16 ottobre 2022 tornano, per l’undicesima edizione, le Giornate FAI d’Autunno, il grande evento di piazza che il FAI – Fondo per l’Ambiente Italiano ETS dedica ogni anno, d’autunno, al patrimonio culturale e paesaggistico del nostro Paese, animato e promosso dai Gruppi FAI Giovani, con la partecipazione di tutte le Delegazioni, i Gruppi FAI e i Gruppi FAI Ponte tra culture diffusi e attivi in tutta Italia.Ai partecipanti verrà suggerito un contributo non obbligatorio a partire da 3 euro, che andrà a sostegno della missione e dell’attività del FAI (l’elenco dei luoghi aperti e le modalità di partecipazione all’evento sono consultabili sul sito www.giornatefai.it).

Chi lo vorrà, potrà sostenere ulteriormente il FAI con contributi di importo maggiore oppure con l’iscrizione annuale, sottoscrivibile online o in piazza in occasione dell’evento (box sotto per dettagli).Con le Giornate FAI d’Autunno 2022 si avvia la collaborazione tra FAI e ANCI – Associazione Nazionale Comuni Italiani nell’ambito di un Accordo recentemente firmato, volto a sviluppare e diffondere buone pratiche e a sensibilizzare i Comuni Italiani sulla salvaguardia e valorizzazione del patrimonio culturale e paesaggistico italiano. A Gela viaggio nei saloni di Palazzo Aldisio Mallia. Nel cuore del centro storico di Gela, a un centinaio di metri dalla Chiesa Madre, esiste un importante edificio risalente al XVIII secolo, nel cuore del centro storico, il Palazzo Aldisio-Mallia, al cui interno si trova uno dei più bei complessi artistici d'epoca di Gela e di tutto il suo comprensorio. Il Palazzo è solitamente chiuso al pubblico.



Sabato 15 e domenica 16 ottobre 2022 tornano, per l'undicesima edizione, le Giornate FAI d'Autunno, il grande evento di piazza che il FAI - Fondo per l'Ambiente Italiano ETS dedica ogni anno, d'autunno, al patrimonio culturale e paesaggistico del nostro Paese, animato e promosso dai Gruppi FAI Giovani, con la partecipazione di tutte le Delegazioni, i Gruppi FAI e i Gruppi FAI Ponte tra culture diffusi e attivi in tutta Italia.Ai partecipanti verrà suggerito un contributo non obbligatorio a partire da 3 euro, che andrà a sostegno della missione e dell'attività del FAI (l'elenco dei luoghi aperti e le modalità di partecipazione all'evento sono consultabili sul sito www.giornatefai.it). Chi lo vorrà, potrà sostenere ulteriormente il FAI con contributi di importo maggiore oppure con l'iscrizione annuale, sottoscrivibile online o in piazza in occasione dell'evento (box sotto per dettagli).Con le Giornate FAI d'Autunno 2022 si avvia la collaborazione tra FAI e ANCI - Associazione Nazionale Comuni Italiani nell'ambito di un Accordo recentemente firmato, volto a sviluppare e diffondere buone pratiche e a sensibilizzare i Comuni Italiani sulla salvaguardia e valorizzazione del patrimonio culturale e paesaggistico italiano. A Gela viaggio nei saloni di Palazzo Aldisio Mallia. Nel cuore del centro storico di Gela, a un centinaio di metri dalla Chiesa Madre, esiste un importante edificio risalente al XVIII secolo, nel cuore del centro storico, il Palazzo Aldisio-Mallia, al cui interno si trova uno dei più bei complessi artistici d'epoca di Gela e di tutto il suo comprensorio. Il Palazzo è solitamente chiuso al pubblico.

© Riproduzione riservata

Ti potrebbero interessare