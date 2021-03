Attualita 342

Covid hotel a Gela, strutture individuate dall'Asp non idonee. Gnoffo: "Sono necessarie"

L'assessore ai Servizi Sociali Nadia Gnoffo, ritiene necessario un intervento dell'Asp affinchè individui altre strutture

Redazione

22 Marzo 2021 12:17

L'assessore ai Servizi Sociali e alla Salute del Comune di Gela Nadia Gnoffo, interviene in merito alla vicenda dei Covid Hotel. “Preso atto del fatto che le due strutture individuate dal bando dell’Asp, dopo i necessari sopralluoghi tecnici, siano risultate 'non idoneee', - afferma - credo che il non avere ancora un Covid Hotel attivo in città debba preoccuparci. Il fatto che, in queste settimane, i dati relativi al contagio tra i gelesi siano confortanti non deve far calare l’attenzione. Ci basta guardare appena fuori casa nostra per capire che il Covid è ancora presente e pericoloso. Solo a Caltanissetta si viaggia sui 40 contagi giornalieri e, se abbassiamo la guardia, ci vorrà davvero poco per ritrovarci a fare i conti con i numeri di qualche mese fa”.

Per l'assessore Gnoffo questi sono i motivi per i quali “è fondamentale che l’Asp si organizzi per individuare al più presto strutture idonee ad ospitare i Covid Hotel anche qui in città. L’emergenza non è finita, e non possiamo farci trovare impreparati. Approfittiamo di questi attimi di preziosa tregua per riorganizzarci al meglio”.



