Attualita 140

Covid hotel a Gela, Greco: "L'Asp non ha ancora preso nessuna decisione. Sono in corso delle verifiche"

Sono in corso accertamenti e verifiche preliminari alla stipula contrattuale, che resta subordinata al soddisfacimento dei requisiti strutturali e funzionali previsti dall'avviso

Redazione

19 Febbraio 2021 16:30

E' arrivata al Comune la risposta dell'ASP alla nota del Sindaco Lucio Greco dello scorso 11 febbraio con la quale si chiedevano chiarimenti in merito ai criteri utilizzati per l'individuazione dei Covid Hotel in città, dopo le rimostranze e gli esposti dei condomini di via Tevere. Nella nota, indirizzata, tra gli altri, anche a Prefettura e Questura, si legge che non è stata ancora assunta alcuna decisione, ma che sono in corso "accertamenti e verifiche preliminari alla stipula contrattuale, che resta subordinata al soddisfacimento dei requisiti strutturali e funzionali previsti dall'avviso, nonchè dalla normativa di settore".



"Questa delibera ha creato non poche tensioni tra i residenti, che si sarebbero potute evitare se solo l'ASP avesse proceduto con gli accertamenti del caso prima della delibera, così come sollecitato da questa amministrazione. La posizione dell'Azienda Sanitaria – affermano il Sindaco Lucio Greco e l'assessore alla Salute Nadia Gnoffo – conferma, invece, che ad oggi non sono stati espletate tutte le verifiche necessarie all’individuazione dei covid hotel. In un momento delicato come quello attuale, con una pandemia in corso, è ancora più importante la collaborazione tra Enti per fare il bene dei cittadini. Pertanto, per il futuro, ci auguriamo una più stretta sinergia con ASP, soprattutto quando le decisioni, come ne caso di specie, richiedono maggiore condivisione".

E' arrivata al Comune la risposta dell'ASP alla nota del Sindaco Lucio Greco dello scorso 11 febbraio con la quale si chiedevano chiarimenti in merito ai criteri utilizzati per l'individuazione dei Covid Hotel in città, dopo le rimostranze e gli esposti dei condomini di via Tevere. Nella nota, indirizzata, tra gli altri, anche a Prefettura e Questura, si legge che non è stata ancora assunta alcuna decisione, ma che sono in corso "accertamenti e verifiche preliminari alla stipula contrattuale, che resta subordinata al soddisfacimento dei requisiti strutturali e funzionali previsti dall'avviso, nonchè dalla normativa di settore".



"Questa delibera ha creato non poche tensioni tra i residenti, che si sarebbero potute evitare se solo l'ASP avesse proceduto con gli accertamenti del caso prima della delibera, così come sollecitato da questa amministrazione. La posizione dell'Azienda Sanitaria – affermano il Sindaco Lucio Greco e l'assessore alla Salute Nadia Gnoffo – conferma, invece, che ad oggi non sono stati espletate tutte le verifiche necessarie all’individuazione dei covid hotel. In un momento delicato come quello attuale, con una pandemia in corso, è ancora più importante la collaborazione tra Enti per fare il bene dei cittadini. Pertanto, per il futuro, ci auguriamo una più stretta sinergia con ASP, soprattutto quando le decisioni, come ne caso di specie, richiedono maggiore condivisione".

News Successiva Sostituzione della rete idrica, disagi a Gela per tre giorni: stop all'erogazione nella zona alta

Seguici su

Google News

Resta sempre aggiornato

con le notizie di Seguonews

Ti potrebbero interessare