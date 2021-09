Salute 259

Covid, ecco i sette sintomi "chiave" del virus: il tampone sarà certamente positivo

Se si hanno i sintomi contenuti in uno studio effettuato a Londra, è quasi certo che è stato contratto il virus

30 Settembre 2021 17:05

Un gruppo di sette sintomi è altamente predittivo del Covid e quindi dà un’alta probabilità di un esito positivo al tampone molecolare (PCR): perdita di olfatto, cambiamenti nel gusto, febbre, brividi, perdita di appetito, tosse persistente e dolori muscolari. È quanto emerso in un lavoro pubblicato sulla rivista PLOS Medicine da Marc Chadeau-Hyam e Paul Elliott dell’Imperial College London. Gli esperti hanno confrontato l’esito di tamponi effettuati in Gran Bretagna su 1.147.345 volontari con i sintomi che questi avevano eventualmente manifestato una settimana prima del test con la PCR.

È emerso che se tutti gli individui che presentano i sette sintomi insieme facessero il tampone, nel 70-75% dei casi l'esito dell’esame sarebbe positivo.«Al fine di migliorare i tassi di positività al tampone molecolare e di conseguenza di migliorare il controllo della trasmissione del virus, proporremmo di estendere la lista dei sintomi usati come triage a tutti e 7 i sintomi che abbiamo identificato», concludono gli autori. (La Sicilia.it)



