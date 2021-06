Cronaca 335

Covid, da oggi la Sicilia tutta in zona bianca: misure revocate a Santa Caterina e Valguarnera

I dati dei contagi rientrano nella norma e da qui la decisione di revocare ogni forma di restrizione

Redazione

30 Giugno 2021 16:35

Sicilia da oggi tutta in "zona bianca". Revocate con effetto immediato dalla pubblicazione dell'ordinanza del presidente della Regione Siciliana, Nello Musumeci, le ultime due "zone rosse": Santa Caterina Villarmosa, nel Nisseno, e Valguarnera Caropepe, in provincia di Enna. Per l'intera Isola, dunque, valgono le disposizioni previste per tutto il territorio nazionale.



Sicilia da oggi tutta in "zona bianca". Revocate con effetto immediato dalla pubblicazione dell'ordinanza del presidente della Regione Siciliana, Nello Musumeci, le ultime due "zone rosse": Santa Caterina Villarmosa, nel Nisseno, e Valguarnera Caropepe, in provincia di Enna. Per l'intera Isola, dunque, valgono le disposizioni previste per tutto il territorio nazionale.

Ti potrebbero interessare