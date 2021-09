Covid, da martedì 14 in Sicilia sportello aperto per richiedere il "BonuSicilia – Fiorai 2"

Covid, da martedì 14 in Sicilia sportello aperto per richiedere il "BonuSicilia – Fiorai 2"

A beneficiare della seconda edizione del "BonuSicilia - Fiorai 2" saranno sempre le piccole e medie imprese che operano nel commercio dei fiori all’ingrosso e dettaglio

13 Settembre 2021

Torna il "BonuSicilia – Fiorai 2", la misura di sostegno voluta dal governo Musumeci e rivolta alle imprese di commercio di piante e fiori. L’assessorato regionale delle Attività produttive ha pubblicato un nuovo avviso con una dotazione finanziaria di circa 2,7 milioni per riproporre il sostegno alle attività commerciali di fiori e piante colpite dall'emergenza sanitaria da Covid 19. Lo scorso luglio, per il primo bando, sono state 644 le imprese che hanno ricevuto il contributo di 3.500 euro. «Abbiamo deciso di venire incontro a quanti a luglio non erano ancora pronti per presentare le istanze pubblicando un nuovo bando che consentirà di inoltrare online le domande da domani 14 settembre per sfruttare gli oltre due milioni e mezzo di euro ancora disponibili», spiega l’assessore Mimmo Turano.

A beneficiare della seconda edizione del "BonuSicilia - Fiorai 2" saranno sempre le piccole e medie imprese che operano nel commercio dei fiori all’ingrosso e dettaglio, con sede legale e/o operativa nel territorio della Regione Siciliana. L'agevolazione, fino a un massimo di 3.500 euro, verrà concessa con procedura semplificata su piattaforma informatica per ciascuna impresa richiedente. La presentazione delle istanze è consentita a partire dalle ore 12 di domani martedì 14 settembre fino alle ore 11.59 di martedì 21 settembre 2021 direttamente sul portale on line https://sportelloincentivi.regione.sicilia.it.



