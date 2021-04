Covid, continuano vaccinazioni in notturna a Palermo: già seicento le prenotazioni

Cronaca 314

Covid, continuano vaccinazioni in notturna a Palermo: già seicento le prenotazioni

"Priorità ad anziani e persone fragili. Ma la gente perbene risponde" ha detto il presidente Nello Musumeci

Redazione

11 Aprile 2021 10:10

«Ieri la prima prova della vaccinazione in notturna alla Fiera di Palermo. Si prosegue stasera e si sono prenotati già in seicento. Priorità ad anziani e persone fragili. Ma la gente perbene risponde. E ancora una volta dimostra di essere molto più avanti di chi fa polemica politica pensando di ricavare qualche voto dalla disperazione dei cittadini». Lo dichiara il presidente della Regione Siciliana, Nello Musumeci, in merito alla seconda giornata di estensione alle ore notturne delle vaccinazioni nell'hub di Palermo.





«Ieri la prima prova della vaccinazione in notturna alla Fiera di Palermo. Si prosegue stasera e si sono prenotati già in seicento. Priorità ad anziani e persone fragili. Ma la gente perbene risponde. E ancora una volta dimostra di essere molto più avanti di chi fa polemica politica pensando di ricavare qualche voto dalla disperazione dei cittadini». Lo dichiara il presidente della Regione Siciliana, Nello Musumeci, in merito alla seconda giornata di estensione alle ore notturne delle vaccinazioni nell'hub di Palermo.

Ti potrebbero interessare