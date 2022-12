Salute 623

Covid, circolare ministero Salute: "Lavoro da casa e mascherine al chiuso in caso di peggioramento"

Sono alcune delle azioni indicate dal ministero della Salute, in caso di peggioramento della situazione epidemiologica

Redazione

Uso delle mascherine al chiuso, lavoro domiciliare e riduzione delle aggregazioni di massa, ventilazione degli ambienti chiusi e intensificazione delle quarte dosi di vaccino anti-Covid e di un'ulteriore dose per alcune categorie a rischio. Sono alcune delle azioni indicate dal ministero della Salute, in caso di peggioramento della situazione epidemiologica, nella circolare 'Interventi in atto per la gestione della circolazione del SarsCoV2 nella stagione invernale 2022-23'. Il documento fornisce spunti per "predisporre a livello regionale un rapido adattamento di azioni e servizi nel caso di aumentata richiesta assistenziale". (ANSA).



