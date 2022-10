Cronaca 60

Coronavirus in Sicilia, crollo dei contagi: i nuovi casi sono 535. Due le vittime

E' probabile che i casi siano meno rispetto al giorno precedente perchè la domenica vengono processati meno tamponi

Redazione

Effetto, solito, del lunedì? Potrebbe darsi. I nuovi positivi al Covid registrati nelle ultime 24 ore in Sicilia sono stati infatti 535, un numero nettamente inferiore a quello dei giorni scorsi. L'incremento delle vittime è pari a 2. I casi nelle singole province: Catania: 392.424 (152); Palermo: 385.194 (165); Messina: 236.973 (55); Siracusa: 148.764 (35); Agrigento: 130.625 (24); Trapani: 125.488 (63); Ragusa: 114.760 (25); Caltanissetta: 89.946 (13); Enna: 46.462 (3).

In calo la curva epidemica in Italia. Sono 13.439 i nuovi casi di Covid nelle ultime 24 ore, contro i 30.239 di ieri e soprattutto i 15.089 di lunedi' scorso. I tamponi processati sono 84.220 (ieri 175.985) con un tasso di positività che dal 17,2% scende al 16%. I decessi di oggi sono 93 (ieri 32), per un totale da inizio pandemia di 178.081. Le terapie intensive salgono di 2 unità (ieri stabili) con 23 ingressi del giorno e sono 254 in tutto; i ricoveri sono 213 in più (ieri +123), per un totale di 6.928. E' quanto emerge dal bollettino quotidiano del ministero della Salute. (La Sicilia.it)



