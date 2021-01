Cronaca 562

Covid, bollettino del 15 gennaio: contagio resta alto in Sicilia con 1.945 nuovi casi e 39 vittime

Negli ospedali dell'isola ci sono 11 pazienti Covid in più rispetto a ieri. In Italia si sono registrati 16.146 casi mentre le vittime sono 477

Redazione

15 Gennaio 2021 18:27

Si mantiene ancora alto il contagio da Coronavirus in Sicilia. I nuovi positivi, rilevati dal Ministero della Salute, sono 1.945.Le vittime sono 39, mentre aumenta il numero dei guariti: ben 1.726 nelle ultime 24 ore. Negli ospedali ci sono 11 pazienti Covid in più rispetto a ieri: 1.403 ricoverati in regime ordinario (+6) e 210 in terapia intensiva (+5).Così la situazione nelle nove province dell'Isola: Catania: 456, Palermo: 510, Messina: 327, Trapani: 312, Siracusa: 185, Ragusa: 29, Caltanissetta: 87, Agrigento: 38, Enna: 1.

IN ITALIA: Sono 16.146 i tamponi positivi al coronavirus nelle ultime 24 ore in Italia, secondo i dati del ministero della Salute. Le vittime sono 477. Entrambi i dati sono in calo rispetto a ieri, quando si erano registrate 522 vittime e 17.246 nuovi casi.(La Sicilia.it)



Si mantiene ancora alto il contagio da Coronavirus in Sicilia. I nuovi positivi, rilevati dal Ministero della Salute, sono 1.945.Le vittime sono 39, mentre aumenta il numero dei guariti: ben 1.726 nelle ultime 24 ore. Negli ospedali ci sono 11 pazienti Covid in più rispetto a ieri: 1.403 ricoverati in regime ordinario (+6) e 210 in terapia intensiva (+5).Così la situazione nelle nove province dell'Isola: Catania: 456, Palermo: 510, Messina: 327, Trapani: 312, Siracusa: 185, Ragusa: 29, Caltanissetta: 87, Agrigento: 38, Enna: 1.

IN ITALIA: Sono 16.146 i tamponi positivi al coronavirus nelle ultime 24 ore in Italia, secondo i dati del ministero della Salute. Le vittime sono 477. Entrambi i dati sono in calo rispetto a ieri, quando si erano registrate 522 vittime e 17.246 nuovi casi.(La Sicilia.it)



News Successiva Sicilia in zona rossa, il sindaco Gambino critico con Musumeci: "I nisseni si sono comportati benissimo. Perché devono pagare?"

Seguici su

Google News

Resta sempre aggiornato

con le notizie di Seguonews

Ti potrebbero interessare