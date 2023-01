Cronaca 854

Covid, aumentano i nuovi casi in Sicilia: ricoveri e terapie intensive sopra la media nazionale

A Ragusa il maggior numero di nuovi casi mentre Caltanissetta è penultima

Redazione

Aumentano i casi di Coronavirus in Sicilia. Come previsto dagli esperti, cominciano a vedersi gli effetti delle feste natalizie. Nell'ultimo bollettino diffuso sa Gimbe, nella settimana 30 dicembre - 5 gennaio sono cresciuti i nuovi casi Covid. È stato registrato un peggioramento dell'incidenza per 100.000 abitanti (259,6) e un aumento dei nuovi casi (43,2%) rispetto alla settimana precedente. Sopra media nazionale i posti letto in area medica (16,1%) e in terapia intensiva (4,9%) occupati da pazienti COVID-19.

Per quanto riguarda la crescita dei nuovi casi per 100.000 abitanti dell'ultima settimana suddivisi per provincia, a Ragusa sono 319 (+36,5% rispetto alla settimana precedente), a Palermo 291 (+46,1% rispetto alla settimana precedente), a Messina 289 (+57,5% rispetto alla settimana precedente), a Siracusa 261 (+51,7% rispetto alla settimana precedente), ad Agrigento 249 (+45,7% rispetto alla settimana precedente), a Trapani 235 (+34,4% rispetto alla settimana precedente), a Catania 219 (+36,7% rispetto alla settimana precedente), a Caltanissetta 216 (+31% rispetto alla settimana precedente), a Enna 167 (+30,8% rispetto alla settimana precedente).

Per quanto riguarda la campagna vaccinale, la percentuale di popolazione over 5 anni che non ha ricevuto nessuna dose di vaccino è pari al 13,4% (media Italia 10,7%) a cui aggiungere la popolazione over 5 anni temporaneamente protetta, in quanto guarita da COVID-19 da meno di 180 giorni, pari al 0,8%; la percentuale di popolazione over 5 anni che non ha ricevuto la terza dose di vaccino è pari a 20,2% (media Italia 12%) a cui aggiungere la popolazione over 5 anni guarita da meno di 120 giorni, che non può ricevere la terza dose nell'immediato, pari al 1,1%. Per quanto riguarda il tasso di copertura vaccinale con quarta dose è del 14,5% (media Italia 29,7%). La popolazione 5-11 che ha completato il ciclo vaccinale è pari 27,1% (media Italia 35,3%) a cui aggiungere un ulteriore 3% (media Italia 3,2%) solo con prima dose.



