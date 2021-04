Cronaca 876

Covid, anche Mazzarino diventa zona rossa fino al 14 aprile

l provvedimento è stato adottato su richiesta del sindaco e sulla scorta delle relazioni delle Asp

Redazione

01 Aprile 2021 21:25

Una nuova zona rossa in Sicilia. Il presidente della Regione Nello Musumeci ha appena firmato l'ordinanza che “blinda” da sabato 3 a mercoledì 14 aprile il Comune di Mazzarino, in provincia di Caltanissetta. Il provvedimento è stato adottato su richiesta del sindaco e sulla scorta delle relazioni delle Asp, a seguito dell'aumento di casi positivi al Covid.

Diventano, così, 28 le zone rosse sul territorio regionale. In provincia di Caltanissetta sono già zona rossa il capoluogo e Serradifalco.



Una nuova zona rossa in Sicilia. Il presidente della Regione Nello Musumeci ha appena firmato l'ordinanza che "blinda" da sabato 3 a mercoledì 14 aprile il Comune di Mazzarino, in provincia di Caltanissetta. Il provvedimento è stato adottato su richiesta del sindaco e sulla scorta delle relazioni delle Asp, a seguito dell'aumento di casi positivi al Covid.

Diventano, così, 28 le zone rosse sul territorio regionale. In provincia di Caltanissetta sono già zona rossa il capoluogo e Serradifalco.

Ti potrebbero interessare