Cronaca 783

Covid, anche a Caltanissetta e Gela da domani vaccini senza prenotazione per over 60 e pazienti fragili

Potranno ricevere direttamente il vaccino, presentandosi nelle due strutture vaccinali

Rita Cinardi

27 Aprile 2021 20:31

Vaccinazioni senza prenotazione in tutti gli hub e centri vaccinali della Sicilia. Tra questi anche il Cefpas di Caltanissetta, dove sarà possibile recarsi dalle 9 alle 20, e l'ex Mattatoio di via Giovanni Falcone a Gela, attivo dalle 9 alle 14. In entrambi i casi gli utenti potranno recarsi senza prenotazione. Anche in questa occasione la misura sarà rivolta a precisi target della popolazione che rientrano nell'attuale Piano nazionale. "Potranno ricevere direttamente il vaccino, presentandosi nelle due strutture vaccinali - dice il responsabile Benedetto Trobia - tutti i cittadini con più 60 anni (classe 1961 compresa) ed i soggetti di ogni età appartenenti alla categoria prioritaria ad 'elevata fragilità' (così come indicato dal Piano vaccinale nazionale). Per questi ultimi, in particolare, basterà esibire un certificato rilasciato dallo specialista o dal medico di medicina generale che attesti lo stato di salute comprovante la condizione di 'elevata fragilità'. Gli hub vaccinali saranno organizzati con corsie dedicate: oltre a quelle riservate ai cittadini già prenotati, verranno infatti allestiti dei corridoi proprio per i soggetti over 60 e per le persone con patologie ad elevata fragilità che si presenteranno spontaneamente presso le strutture siciliane dedicate alla vaccinazione".



