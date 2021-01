Attualita 400

Covid, Alitalia cancella dall'aeroporto di Comiso 17 voli settimanali: erano diretti a Roma e Milano

Una decisione motivata dalla compagnia di bandiera con lo scarso numero di prenotazioni legato all'emergenza Covid

10 Gennaio 2021

Alitalia cancella per tutto il mese di gennaio 17 voli settimanali dallo scalo di Comiso per Roma e Milano, sulle rotte in continuità territoriale incentivate dagli aiuti Stato. Una decisione motivata dalla compagnia di bandiera con lo scarso numero di prenotazioni legato all'emergenza Covid e alle restrizioni alla mobilità.Saranno garantite solo le tratte da Comiso su Roma e Milano il lunedì ed il venerdì.

Lo scorso ottobre Alitalia si era aggiudicata il bando di gara da 23 milioni di euro che avrebbe dovuto garantire per tre anni i collegamenti con due frequenze al giorno verso Roma-Fiumicino (tariffa per i residenti, 58 euro) e una volta al giorno per Milano Linate (tariffa per i residenti, 71 euro), sette giorni su sette. (ANSA).





