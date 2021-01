Attualita 370

Coronavirus, presto a Gela un covid hotel e spesa a domicilio per chi è in quarantena

Le emergenze da affrontare per far fronte alla pandemia sono state al centro di un incontro con la Protezione Civile

Redazione

18 Gennaio 2021 11:31

Emergenza Covid, riunione urgente ieri pomeriggio in videoconferenza per il Sindaco Lucio Greco, gli assessori della giunta e il Presidente del Consiglio Comunale, Totò Sammito, che hanno subito accolto le richieste di confronto da parte della Protezione Civile, dei responsabili dei Banchi Alimentari e delle associazioni che operano sul territorio comunale che, in tempi di pandemia, si sono riorganizzati per aiutare la popolazione.Tanti i temi affrontati e le criticità emerse durante l'incontro, a cominciare da quella del mancato ritiro dei rifiuti nelle case dei soggetti positivi in isolamento domiciliare. Il servizio, infatti, spetta all'ASP, ma la Protezione Civile ha fatto sapere di essersi organizzata per far fronte ad eventuali carenze e ha comunicato l'istituzione di due numeri di telefono da chiamare qualora i rifiuti non vengano correttamente raccolti: 0933 906822 – 823.

Altra grave emergenza è quella abitativa. Tanti soggetti in isolamento, precauzionale o perchè positivi, non hanno un'abitazione che permetta loro di staccarsi dal resto del nucleo familiare, col rischio concreto di contagiare gli altri. La soluzione, com'è noto, sono i covid hotel e gli amministratori avrebbero già individuato una struttura che potrebbe essere convertita a breve.

Si è parlato poi dell'importanza di offrire un sostegno psicologico telefonico preciso e puntuale ai soggetti in quarantena, e di come mettere a punto un buon servizio di consegna a domicilio di alimenti e farmaci. I giovani, infatti, sono più avvezzi agli acquisti on line, ma alcune fasce della popolazione se non hanno qualcuno a cui rivogersi per la spesa non sanno come fare e finiscono con l'uscire e il violare l'isolamento. “Questa pandemia ci ha messo davanti una serie di criticità che mai ci saremmo aspettati di dover affrontare e gestire, - ha detto il Sindaco Greco - da quella sanitaria a quella economica passando per quella sociale. Tutta l'amministrazione avverte forte l'esigenza di portare la città fuori dall'emergenza, garantendo una quarantena quanto più serena possibile a chi è costretto in casa, un controllo minuzioso dei soggetti in isolamento e, più in generale, di tutti coloro che ancora si rifiutano di rispettare le regole anticontagio. Siamo pronti a fare la nostra parte insieme a Protezione Civile, associazioni e Banchi Alimentari, che ringraziamo per il grande lavoro che stanno facendo”.



