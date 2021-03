Attualita 564

Covid, a Caltanissetta la zona rossa non ferma il contagio: chiusa la sede centrale Inps

La sede centrale dell'istituto di previdenza sociale è stata chiusa perchè una dottoressa è risultata positiva

Redazione

31 Marzo 2021 16:58

Non si ferma il contagio Covid-19 a Caltanissetta, nonostante vi è la 'zona rossa' da 15 giorni. Questa mattina è stata chiusa la sede centrale dell'Inps di via Cavour perché ieri una dottoressa della commissione medica, già sottoposta a vaccino, è risultata positiva. L'altro ieri è stato chiuso, a causa di una positività fra i dipendenti, l'ufficio postale del popoloso quartiere di San Luca. Anche al municipio la situazione è complessa dopo che sono risultati positivi 19 dipendente, tre dei quali sono ricoverati.

Solo nella giornata di ieri l'Asp ha registrato nuovi 24 positivi.Oggi nella sola Caltanissetta ci sono 562 persone in quarantena domiciliare, 58 cittadini sono ricoverati nel reparto malattie infettive e altre 3 sono in terapia intensiva. Il direttore provinciale Domenico Falzone, in una nota fa presente che che oggi non vi è stata la chiusura della sede ma si è proceduto, soltanto, alla sanificazione dei locali di alcuni uffici della sede posti a piano terra.





