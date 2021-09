Covid, 25 positivi nella casa per minori a Serradifalco: 3 suore su 11 non erano vaccinate

Covid, 25 positivi nella casa per minori a Serradifalco: 3 suore su 11 non erano vaccinate

Delle tre una è ricoverata al reparto di Malattie Infettive del Sant'Elia con una polmonite

Rita Cinardi

18 Settembre 2021 12:54

Sono 3 su 11 le suore non vaccinate della casa alloggio per minori di Serradifalco che registra al momento 25 positivi al Covid-19. Una delle tre non vaccinate, una suora quarantenne, è stata ricoverata ieri con una polmonite da Covid-19 in Malattie Infettive a Caltanissetta. Delle altre 8 alcune sono vaccinate con una sola dose. Ricoverata anche una bimba della casa alloggio, di appena 3 mesi, che è stata trasferita in ambulanza dal Sant'Elia all'ospedale pediatrico "Di Cristina" di Palermo. Dei 25 positivi, ben 18 sono bimbi ospiti della casa. Il sindaco di Serradifalco Leonardo Burgio questa mattina ha rassicurato sul fatto che la situazione sarebbe sotto controllo e sotto continuo monitoraggio da parte dell'Asp di Caltanissetta.





