Covid-19 e influenza: a Caltanissetta l'assessore regionale alla Sanità, rappresentanti delle istituzioni e dirigenti Asp scelgono di vaccinarsi

Hanno voluto mandare un messaggio chiaro di responsabilità e impegno verso la tutela della salute pubblica

Redazione

Ieri nella Casa di Comunità di Caltanissetta, in occasione dell'Influ-Day, la giornata dedicata alla promozione della vaccinazione antinfluenzale, l'assessore regionale Giovanna Volo, il commissario straordinario dell'Asp, Alessandro Caltagirone, il direttore sanitario Luciano Fiorella, il prefetto Chiara Armenia e il questore Pinuccia Albertina Agnello hanno scelto di essere vaccinati, inviando un chiaro messaggio di responsabilità e impegno verso la tutela della salute pubblica.

Le autorità hanno sottolineato l'importanza del richiamo vaccinale per le categorie più vulnerabili, decidendo di sottoporsi personalmente alla vaccinazione antinfluenzale e anti-covid19. Anche i dirigenti delle varie Unità Operative ospedaliere e il personale sanitario hanno partecipato attivamente nei rispettivi presidi ospedalieri per diffondere ulteriormente la consapevolezza sull'importanza della prevenzione vaccinale tra i cittadini.

L'Asp di Caltanissetta ricorda che, per proteggersi e prevenire la diffusione dei virus, è importante seguire alcuni semplici consigli:

-lavare regolarmente le mani

-osservare una buona igiene respiratoria

-isolarsi in caso di sintomi respiratori e/o febbre

-evitare il contatto con gli occhi, naso e bocca

-limitare i contatti stretti con persone malate





© Riproduzione riservata

