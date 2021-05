Cronaca 437

Covid-19, a Gela didattica a distanza per gli studenti in attesa dell'esito del tampone

Il provvedimento, contingibile ed urgente, è stato assunto dopo l'interlocuzione tra il Sindaco e il direttore sanitario dell’ASP di Caltanissetta

Redazione

04 Maggio 2021 11:02

Nuova ordinanza sindacale per contenere il contagio da Covid-19 sul territorio comunale. Il sindaco di Gela, Lucio Greco, ha stabilito l'inibizione della didattica in presenza per gli istituti scolastici dove sono previsti gli screening. In sostanza, in attesa dell'esito del tampone molecolare, gli studenti non potranno tornare a scuola ma dovranno recarsi a casa, mettersi in isolamento e seguire la dad. Il provvedimento, contingibile ed urgente, è stato assunto dopo l'interlocuzione tra il Sindaco e il direttore sanitario dell’ASP di Caltanissetta e prevede che venga inibita la didattica in presenza per tutte le scuole di ogni ordine e grado del territorio di Gela, per le quali l’ASP ha disposto l’esecuzione dello screening mediante tamponi molecolari, secondo il cronoprogramma fissato dalla stessa azienda sanitaria. Il divieto della didattica in presenza è limitato a tre giorni per ogni singolo istituto scolastico, precisando all’uopo che il dies a quo di questi tre giorni decorre dal giorno in cui la singola persona effettua il tampone.



Nuova ordinanza sindacale per contenere il contagio da Covid-19 sul territorio comunale. Il sindaco di Gela, Lucio Greco, ha stabilito l'inibizione della didattica in presenza per gli istituti scolastici dove sono previsti gli screening. In sostanza, in attesa dell'esito del tampone molecolare, gli studenti non potranno tornare a scuola ma dovranno recarsi a casa, mettersi in isolamento e seguire la dad. Il provvedimento, contingibile ed urgente, è stato assunto dopo l'interlocuzione tra il Sindaco e il direttore sanitario dell'ASP di Caltanissetta e prevede che venga inibita la didattica in presenza per tutte le scuole di ogni ordine e grado del territorio di Gela, per le quali l'ASP ha disposto l'esecuzione dello screening mediante tamponi molecolari, secondo il cronoprogramma fissato dalla stessa azienda sanitaria. Il divieto della didattica in presenza è limitato a tre giorni per ogni singolo istituto scolastico, precisando all'uopo che il dies a quo di questi tre giorni decorre dal giorno in cui la singola persona effettua il tampone.

Ti potrebbero interessare