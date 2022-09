Cronaca 130

Coronavirus in Sicilia, sale l'indice di positività: 1.377 nuovi positivi e ricoveri in calo

I ricoveri sono in diminuzione: 10 in meno in regime ordinario, 1 in meno quelli in terapia intensiva

Sono 1.377 i nuovi positivi al Coronavirus registrati in Sicilia nelle ultime 24 ore su 12.079 tamponi processati e l'indice di positività sale all'11,3% (ieri era al 7,3%). È quanto emerge dal bollettino del ministero della Salute. Ieri erano stati 367 su 5.003 test. I ricoveri sono in diminuzione: 10 in meno in regime ordinario, 1 in meno quelli in terapia intensiva. Nelle ultime 24 ore non sono stati registrati decessi (come ieri) e 637 guariti. A livello provinciale, si registrano a Palermo 288 casi, Catania 280, Messina 306, Siracusa 151, Trapani 105, Ragusa 83, Caltanissetta 59, Agrigento 75, Enna 30.

Guardando i numeri nazionali sono 23.161 i nuovi contagi da Covid registrati nelle ultime 24 ore. Ieri i contagiati erano 6.415. Le vittime sono 93, 60 in più di ieri. Il tasso è al 12,5%, in salita rispetto all'11,1% di ieri. Il totale dei casi di Covid rilevati dall'inizio della pandemia in Italia è di 22.077.601. Sono 163 i pazienti ricoverati in terapia intensiva, 7 meno di ieri, nel bilancio tra entrate e uscite, mentre gli ingressi giornalieri sono 10. I ricoverati nei reparti ordinari sono invece 3.868, nelle ultime ventiquattro ore, 121 in più rispetto a ieri. Gli attualmente positivi sono 454.035, rispetto a ieri 8.634 in meno. Dimessi e guariti sono 21.447.231 (+31.699) mentre il totale dei decessi dall'inizio della pandemia è di 176.335.(Gds.it)



