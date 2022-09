Attualita 236

Cous cous, il sancataldese Erik Cinquerughe vince il titolo studentesco: "Mi piace cucinare"

Il premio è una delle novità dell'edizione di quest’anno. Erik studia all'Euroform

Redazione

Erik Cinquerughe è il vincitore del «Next generation student contest Conad», il Campionato che ha visto a confronto gli studenti degli istituti alberghieri italiani, al Cous Cous Fest di San Vito Lo Capo. Il premio è una delle novità dell'edizione di quest’anno. Cinquerughe, diciottenne di San Cataldo dell’Euroform, Scuola Professionale dei Mestieri, si è imposto con una ricetta dal titolo «abbracci di cous cous». Era accompagnato dai professori Antonio Bellanca e Silvia La Rosa.

Si tratta di «un piatto che racconta l'amore per la mia Isola, in un incontro sensoriale di sapori mediterranei, tra mare e terra, che si uniscono come in un intenso abbraccio», ha detto lo studente siciliano subito dopo la vittoria. Erik si è imposto con un cous cous alla bisque di gambero rosso di Mazara con tartare di gambero profumato con limone femminello di Siracusa e come decorazione una cialda di corallo. «Speravo nella vittoria, sapevo che era difficile e adesso sono davvero felice», ha dichiarato il 18enne intervistato da Gds.it. «La mia passione - ha svelato - è la pizza e l'amore per la cucina è nato grazie al professore Bellanca, che è stato campione al Cous Cous Fest nel 2018». «Vorrei continuare questo percorso perché penso che sia la mia strada e il mio futuro. Cucino perché mi piace farlo, è la mia passione», ha concluso. Lo studente è stato premiato sul palco da Francesco Cicognola, Direttore generale Pac2000A Conad. «Dopo uno splendido storytelling, molto personale e sentito, lo chef – ha commentato Paolo Marchi, alla guida della giuria tecnica – Erik ha fatto seguire un’eccellente esecuzione di un piatto importante per ingredienti e tecnica».(Gds.it)



