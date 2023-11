Cronaca 386

Costringe la fidanzata 18enne a prostituirsi: «Ci servono i soldi per sposarci»

L'ex ora rischia l’accusa di induzione alla prostituzione e sfruttamento

Redazione

06 Novembre 2023 06:40 Condividi Notizia Facebook Twitter LinkedIn Email https://www.seguonews.it/costringe-la-fidanzata-18enne-a-prostituirsi-ci-servono-i-soldi-per-sposarci Copia Link Condividi Notizia

Una storia d'amore si è trasformata in un incubo. Una 20enne di Chieti, all'età di poco meno di 18 anni, è stata indotta alla prostituzione da un uomo con cui si sarebbe dovuta sposare. I due si sono incontrati nel 2021 e poi si sono fidanzati. Una storia d'amore che sembra andare a gonfie vele finché lui non chiede alla propria compagna di inziare un «percorso di vita» insieme. Per farlo, però, servono i soldi. E qui iniziano i problemi perché la donna sarà sfruttata dall'ex compagno per mettere su un vero e proprio bussiness.

Gli annunci vengono pubblicati su siti di incontri, con un numero di telefono cellulare gestito dall’uomo, stabilendo un prezzo tra 200 e 250 euro per ogni prestazione. La giovane donna accetta ma lui vuole sempre di più. Incontra clienti in varie località, da Pescara a Roma, da L’Aquila a Teramo. La giovane ha sei o sette volte incontri al giorno con clienti ignari della sua giovane età e vulnerabilità.

L’incubo della giovane donna ha una fine quando incontra il suo attuale ragazzo che la incoraggia ad uscire da quel tunnel di abusi. La giovane, infatti, decide di confidarsi con lui che la indirizza verso l’avvocato Antonio Di Marco. Da qui inizia un percorso di uscita da questa situazione traumatica. La giovane viene seguita da un centro antiviolenza e viene presentata una querela, preceduta dalla richiesta di un incidente probatorio per garantire la solidità delle sue dichiarazioni.

Durante l’incidente probatorio dinanzi al Gip, la giovane ha coraggiosamente confermato le accuse nei confronti dell’uomo che l’aveva indotta alla prostituzione. Nel frattempo, dagli atti di indagine è emerso che i clienti hanno confermato gli incontri diretti con l’allora fidanzato della giovane. La Procura valuterà attentamente il caso e il giovane rischia l’accusa di induzione alla prostituzione e sfruttamento.



Una storia d'amore si è trasformata in un incubo. Una 20enne di Chieti, all'età di poco meno di 18 anni, è stata indotta alla prostituzione da un uomo con cui si sarebbe dovuta sposare. I due si sono incontrati nel 2021 e poi si sono fidanzati. Una storia d'amore che sembra andare a gonfie vele finché lui non chiede alla propria compagna di inziare un «percorso di vita» insieme. Per farlo, però, servono i soldi. E qui iniziano i problemi perché la donna sarà sfruttata dall'ex compagno per mettere su un vero e proprio bussiness. Gli annunci vengono pubblicati su siti di incontri, con un numero di telefono cellulare gestito dall'uomo, stabilendo un prezzo tra 200 e 250 euro per ogni prestazione. La giovane donna accetta ma lui vuole sempre di più. Incontra clienti in varie località, da Pescara a Roma, da L'Aquila a Teramo. La giovane ha sei o sette volte incontri al giorno con clienti ignari della sua giovane età e vulnerabilità. L'incubo della giovane donna ha una fine quando incontra il suo attuale ragazzo che la incoraggia ad uscire da quel tunnel di abusi. La giovane, infatti, decide di confidarsi con lui che la indirizza verso l'avvocato Antonio Di Marco. Da qui inizia un percorso di uscita da questa situazione traumatica. La giovane viene seguita da un centro antiviolenza e viene presentata una querela, preceduta dalla richiesta di un incidente probatorio per garantire la solidità delle sue dichiarazioni. Durante l'incidente probatorio dinanzi al Gip, la giovane ha coraggiosamente confermato le accuse nei confronti dell'uomo che l'aveva indotta alla prostituzione. Nel frattempo, dagli atti di indagine è emerso che i clienti hanno confermato gli incontri diretti con l'allora fidanzato della giovane. La Procura valuterà attentamente il caso e il giovane rischia l'accusa di induzione alla prostituzione e sfruttamento.

© Riproduzione riservata

Ti potrebbero interessare