Costituito il coordinamento di Ascom Sicilia Caltanissetta: Laura Ginevra è la portavoce

Durante l’incontro, si è parlato del lavoro svolto nel primo anno di attività dell’Ascom sul territorio e dei risultati raggiunti

Redazione

24 Novembre 2022

Nella sede dell’Ascom Sicilia Caltanissetta si è svolta una riunione presieduta dal presidente regionale di Ascom Sicilia, Francesco Trainito. Durante l’incontro, si è parlato del lavoro svolto nel primo anno di attività dell’Ascom sul territorio e dei risultati raggiunti. Si è poi discusso della necessità di dotarsi di un organo politico per rappresentare e tutelare, gli interessi collettivi delle categorie associate nei confronti delle istituzioni ed in generale della società.

Al termine della discussione, si è deliberato di costituire un coordinamento che risulta essere composto da: Marco Asarisi (Commercio Online), Giuseppe Balbo (Ristorazione “Punto G”, Manuela Falcone (Cosmetica “Mia Make-up”, Calogero Giallombardo (Ristorazione “Calos”), Beatrice Giammusso (Hotel “Antichi Ricordi”), Laura Ginevra (Torrefazione “Caffè Ginevra”), Alessio Lacagnina (Gioielleria “Lacagnina Gioielleria”, Calogero Lo Bianco (Ristorazione “Black and White”, Nadia Lo Santo (Libreria “Ubik”), Michael Gabriel Miccichè (Presidente “FederEventi Caltanissetta), Michele Tornatore (Ristorazione “Sale&Pepe), Pasquale Tornatore (delegato “Soc. Cooperativa ETNOS, Armando Turturici (Professore) e Angelo Vitale (Esperto in materia di lavoro).

Portavoce è stata nominata Laura Ginevra.

Laura Ginevra ha ringraziato i colleghi per la fiducia riposta certa di operare in totale collaborazione e sintonia nella salvaguardia dell’interesse delle imprese



