Cronaca 582

"Cosa nostra in provincia di Caltanissetta continua ad infiltrarsi negli appalti pubblici", l'allarme della Dia

E' quanto emerge dalla relazione semestrale della Direzione Investigativa Antimafia. La mafia è in grado di condizionare l'economia legale

Redazione

24 Febbraio 2021 12:44

"La tendenza della criminalità organizzata a prediligere una silente infiltrazione nel tessuto

socio-economico in luogo dei più tradizionali metodi violenti sembra consolidarsi anche nella

provincia di Caltanissetta. Nel semestre in esame, infatti, si registra solo un tentato omicidio,

consumato nelle campagne del comune di Acate, che ha visto come vittima un

pregiudicato residente a Gela, nonché l’omicidio di un cittadino pakistano con precedenti

di polizia per il quale sono stati arrestati una decina di suoi connazionali165.

Sembra quindi confermato l’intendimento privilegiato di cosa nostra al controllo dei settori

produttivi in maniera da gestire i principali flussi di denaro attraverso l’aggiudicazione

di appalti pubblici al fine di trarre profitti da reimpiegare, mediante fittizie intestazioni,

nell’economia legale". E' quanto emerge dalla relazione semestrale della Dia.

"Una valutazione confermata dal Procuratore Distrettuale Antimafia di Caltanissetta, Gabriele

Paci, il quale ha osservato come “...“Cosa nostra” continui ad essere l’organizzazione mafiosa di

principale riferimento, in grado di condizionare l’economia legale del territorio, soprattutto nei settori

dell’edilizia, del movimento terra, delle fonti di approvvigionamento dei materiali inerti, dello smaltimento

dei rifiuti, delle scommesse e dell’agricoltura, in quest’ultimo caso grazie all’illecito accaparramento di

lotti di terreni, poi utilizzati per ottenere pubblici contributi”. La citata Autorità giudiziaria ha,

inoltre, evidenziato con riferimento all’inquinamento del tessuto produttivo, che emerge “...

in numerosi casi, un perverso rapporto tra i membri delle famiglie mafiose ed alcuni imprenditori,

caratterizzato non più dallo stato di soggezione di questi ultimi ma da un mutuo scambio di favori, atto

a favorire l’infiltrazione mafiosa nell’economia legale proprio grazie al ruolo di intermediazione svolto

da fiduciari titolari di alcune imprese, che hanno così di fatto assunto un ruolo monopolista sul mercato,

scardinando le regole della libera concorrenza”.

"La tendenza della criminalità organizzata a prediligere una silente infiltrazione nel tessuto

socio-economico in luogo dei più tradizionali metodi violenti sembra consolidarsi anche nella

provincia di Caltanissetta. Nel semestre in esame, infatti, si registra solo un tentato omicidio,

consumato nelle campagne del comune di Acate, che ha visto come vittima un

pregiudicato residente a Gela, nonché l’omicidio di un cittadino pakistano con precedenti

di polizia per il quale sono stati arrestati una decina di suoi connazionali165.

Sembra quindi confermato l’intendimento privilegiato di cosa nostra al controllo dei settori

produttivi in maniera da gestire i principali flussi di denaro attraverso l’aggiudicazione

di appalti pubblici al fine di trarre profitti da reimpiegare, mediante fittizie intestazioni,

nell’economia legale". E' quanto emerge dalla relazione semestrale della Dia.

"Una valutazione confermata dal Procuratore Distrettuale Antimafia di Caltanissetta, Gabriele

Paci, il quale ha osservato come “...“Cosa nostra” continui ad essere l’organizzazione mafiosa di

principale riferimento, in grado di condizionare l’economia legale del territorio, soprattutto nei settori

dell’edilizia, del movimento terra, delle fonti di approvvigionamento dei materiali inerti, dello smaltimento

dei rifiuti, delle scommesse e dell’agricoltura, in quest’ultimo caso grazie all’illecito accaparramento di

lotti di terreni, poi utilizzati per ottenere pubblici contributi”. La citata Autorità giudiziaria ha,

inoltre, evidenziato con riferimento all’inquinamento del tessuto produttivo, che emerge “...

in numerosi casi, un perverso rapporto tra i membri delle famiglie mafiose ed alcuni imprenditori,

caratterizzato non più dallo stato di soggezione di questi ultimi ma da un mutuo scambio di favori, atto

a favorire l’infiltrazione mafiosa nell’economia legale proprio grazie al ruolo di intermediazione svolto

da fiduciari titolari di alcune imprese, che hanno così di fatto assunto un ruolo monopolista sul mercato,

scardinando le regole della libera concorrenza”.

Mafia, nel nisseno il potere resta nelle mani del clan Rinzivillo: siglato un patto di non belligeranza

News Successiva Sacrario dei camici bianchi, l’Ordine dei Medici di Caltanissetta ricorda Michele Abbate e Calogero Giabbarrasi

Seguici su

Google News

Resta sempre aggiornato

con le notizie di Seguonews

Ti potrebbero interessare