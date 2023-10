Attualita 168

Cosa indossare con le sneakers New Balance? Scopri i migliori suggerimenti outfit da donna!

Tanti stili da inventare con le scarpe dalla suola che riesce a coccolare il piede, vestendolo al meglio

Le sneakers New Balance sono tra le più popolari sul mercato, perché la loro comodità, la loro qualità e la loro riconoscibilità riescono a dare il tocco finale perfetto a qualsiasi outfit donna. Non è un segreto che la formula New Balance = Nuovo Bilanciamento rappresenti una conquista in più per questo tipo di scarpe, con una suola che riesce a coccolare il piede, vestendolo al meglio: questo è il segreto di New Balance! In una vita frenetica come quella di oggi, scegliere le New Balance donna su Escarpe.it come compagne abituali si rivela l’occasione migliore per poter sperimentare nuovi accostamenti e consolidare gli outfit a cui siamo più legati: la scelta vasta con forme, materiali e colori è la base perfetta da cui partire per definire al meglio la nostra immagine.

Una sneaker per ogni stile

-Stile sportivo che ci permetterà di scegliere tra i modelli total white o coloratissimi, così da caricarci della giusta energia per la sessione di allenamento: ottime con pantaloni jogging e leggins, con canotte, felpe e materiale tecnico. A seconda della stagione possiamo indossare le sneakers più leggere, traspiranti, oppure quelle con pellame più resistente per affrontare il gelo invernale, facendo attenzione anche ai modelli tipo trekking, corsa e urban, per la massima comodità.

-Stile casual quando vorremo fare un giro in città, con amici, per un aperitivo rilassato informale e anche per le lunghe ore di lavoro, e quindi opteremo per un completo con camicia, pantaloni in tessuto morbido e magari un blazer, ma anche un semplice jeans con maglioncino scollo a v di un colore acceso, che magari sia en-pendant con le sneakers, per esprimere tutta la femminilità che anche uno stile veloce sa esaltare.

-Stile elegante ed estremamente chic che sa disegnarsi anche attraverso un paio di sneakers dal colore metallizato, ad esempio, che potremmo abbinare ad una gonna a balze vaporose, a qualche paillettes che non sia eccessiva, o dal colore total-black che potrà definire un outfit estremamente sobrio con pochi punti luce di accessori e gioielli, o che possa invece dare sfogo ad un abbinamento creativo e colorato, magari con un lungo vestito ad altezza caviglie, o magari da un doppiopetto stile maschile con una camicetta aderente di generosa scollatura.

Le regole per non sbagliare mai

Se utilizzate al meglio, le sneakers riescono a fare le veci di qualsiasi scarpa informale ed elegantissima: basta scegliere l’abbinamento migliore che riesca ad esaltare il nostro outfit.

-Quindi se indossiamo una sneaker New Balance molto colorata/metallizzata, cerchiamo di non esagerare con gli accessori, scegliendo uno stile minimale che controbilancerà la scelta “forte” delle scarpe (regola che non vale per il bianco puro abbinabile sempre e comunque).

-Osserviamo con attenzione la forma delle sneakers: se hanno una punta più arrotondata sono da abbinare ad outfit causal/sportivi, piuttosto che ad uno stile formale/elegante.

-Il materiale è importante per il discorso match: un paio di sneakers estremamente robuste, dall’aspetto ruvido, non saranno adatte a serate importanti in cui esser sfavillanti è un must. Dovremmo quindi optare per una scarpa meno solida, dalla fattura più delicata, così da richiamare il mood formale.

-Se si eccettua il caso delle sneakers bianche totali, possiamo sempre buttare un occhio al colore delle scarpe e riprenderlo con un accessorio o parte dei vestiti, così da rendere la nostra immagine molto bilanciata e gradevole, con un deciso tocco estetico che non lascia niente al caso, e che dice molto di noi.

