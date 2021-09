Sport 305

Corso "guida sicura" a Caltanissetta: sarà tenuto da Walter Palazzo, pilota siciliano ed Istruttore Aci Sport

E' organizzato dall’associazione sportiva Super Lap in stretta collaborazione con il Comune di Caltanissetta

Redazione

20 Settembre 2021 20:48

Sarà presentato mercoledì 22 settembre alle ore 10 nella “sala gialla” di Palazzo del Carmine del Comune di Caltanissetta, il corso di “guida sicura” organizzato dall’associazione sportiva Super Lap in stretta collaborazione con il Comune di Caltanissetta che si svolgerà il prossimo 17 ottobre nel piazzale dello stadio Pian del Lago. Saranno presenti il Sindaco di Caltanissetta, Arch. Roberto Gambino, l’assessore ai Lavori Pubblici, Igiene e Sicurezza sul Lavoro Marcello Frangiamone, la presidente e fondatrice di Super Lap Livia Magnano di San Lio, l’Istruttore e fondatore di Super Lap Walter Palazzo e la Pedagogista Laura Zappalà.

Un’iniziativa nata da un percorso intrapreso due anni addietro dalla no profit Super Lap, che sin da subito ha suscitato grande interesse tra sportivi, curiosi e appassionati. Il corso che terrà Walter Palazzo, pilota siciliano ed Istruttore Aci Sport, avrà una durata di circa 4 ore, tra lezioni teoriche ed esercizi pratici a bordo che si trasformerà in un’avventura unica e irripetibile grazie all’esperienza trentennale dello stesso pilota e del suo staff.

“Il Comune di Caltanissetta vive con grande soddisfazione questo momento perché ha sposato in pieno un evento di spessore rivolto a tutti i nostri concittadini – spiegano sia il sindaco Gambino e l’assessore ai lavori pubblici Frangiamone -, perché si tratta di una esperienza positiva che può fare solo bene. Noi, da sempre molto attenti alle dinamiche del territorio, riteniamo il corso di guida sicura davvero prezioso. Chi parteciperà sarà esempio per l’intera città”.

”Un progetto in cui crediamo davvero molto – spiega Walter Palazzo pilota e istruttore –, chiunque può scoprire quanto sia importante avere la padronanza della propria autovettura per affrontare una manovra di emergenza. Noi cerchiamo di dare dei buoni consigli grazie ai nostri studi, al nostro percorso e alle nostre esperienze”. Un mix vincente tra l’esperienza vissuta nello sport automobilistico e la formazione in termini di sicurezza stradale che desterà l’attenzione di tutti, dal sia principiante alla persona più esperta.

La parte teorica, poi sarà diretta da Laura Zappalà, pilota e pedagogista che trasmetterà la sua esperienza che riteniamo fondamentale e che renderà il corso ancor più affascinante, ma è chiaro che non possiamo svelare tutto adesso…





