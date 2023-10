Attualita 1444

Corso di Laurea in Infermieristica, al consorzio universitario di Caltanissetta accolte 50 nuove matricole

Il corso di laurea festeggia il secondo anno di apertura e conta 100 studenti tra il primo e secondo anno

Redazione

Oggi, 16 ottobre 2023, si è celebrato il “Welcome Day”, l’accoglienza a 50 nuove matricole del Corso di Laurea In infermieristica, targato UNIPA, dell’a.a. 2023/2024. La cerimonia di apertura si è svolta al Consorzio Universitario di Caltanissetta, sede a Palazzo Moncada, con lo scopo di fornire tutte le informazioni e suggerimenti utili, a studentesse e studenti, per organizzare al meglio il personale percorso Universitario, supportati da Tutor e Docenti.

Inoltre il corso di laurea festeggia il secondo anno di apertura e conta 100 studenti tra il primo e secondo anno. Il progetto didattico si compie attraverso lezioni teoriche, seminari e attività tutoriali. Sono previste attività tecnico-pratiche di tirocinio (svolte all’interno dell’ASP di Caltanissetta), utile per l’applicazione e comprensione delle conoscenze teoriche apprese. Durante il Welcome Day gli studenti sono stati accolti dal Responsabile delle Attività Professionalizzanti (RAP) nonché Dirigente delle Professioni Sanitarie dell’ASP di Caltanissetta il Dott. Giuseppe Iacona, i Tutor Didattici Dott.ssa Piera Giamporcaro, Dott.ssa Tania Lorenza Calafato, Dott. Antonino Mangione e Dott. Enzo Guerreri, che li seguiranno durante il percorso universitario. La giornata si è conclusa con l’incontro tra matricole e colleghi del secondo anno, i loro rappresentati e le associazioni universitarie.



