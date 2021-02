Attualita 360

Corsi per operatori sanitari a Caltanissetta e Niscemi: la FOReiP riprende le lezioni in presenza

L’associazione intende inoltre aumentare i rapporti di collaborazione con le aziende presenti sul territorio per attivare i tirocini

Redazione

12 Febbraio 2021 18:27

L’associazione FOReIP, ente di formazione professionale e agenzia per il lavoro accreditata, grazie all’innovativo processo di digitalizzazione che ha investito l’azienda negli ultimi mesi, prosegue con l’avvio dei corsi OSA, di Riqualificazione in O.S.S, ASACOM e O.S.S da 1.000 ore in modalità FAD nelle sedi di Caltanissetta e Niscemi.Nonostante il particolare periodo pandemico che sta attraversando il nostro Paese negli ultimi mesi il coordinatore della formazione dott. Angelo Iannello dichiara di essere fiducioso nel buon prosieguo delle attività corsuali e di volersi avvalere della circolare n. 0005490 emanata dal DASOE in data 10.02.2021 che consente all’Ente in modo autonomo di riavviare in presenza le lezioni afferenti alle attività formative non erogabili in modalità virtuale sincrona. L’associazione intende inoltre aumentare i rapporti di collaborazione con le aziende presenti sul territorio per l’attuazione della misura n.5 a valere sull’avviso Garanzia Giovani 2 e per quanto concerne l’attivazione dei Tirocini di Inclusione Sociale di competenza del distretto socio sanitario D.8 del comune di Caltanissetta.

Coloro i quali volessero mettersi in contatto con la FOReIP possono contattare il front office al numero 093429250 o inviando una email all’indirizzo foreipformazione@gmail.com.



