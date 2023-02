Cronaca 373

Corse virtuali di cani, multa da 250 mila euro per il gestore di un internet point

Controlli a Palermo dei funzionari dell'agenzia del demanio dell'ufficio dei monopoli in collaborazione con il personale della Polizia di Stato

Redazione

I funzionari dell'agenzia del demanio dell'ufficio dei monopoli di Palermo, in collaborazione con il personale della Polizia di Stato, nel corso di una operazione di controllo finalizzata al contrasto del gioco illegale praticato nei pubblici esercizi hanno riscontrato, in un "Internet Point", l'attività di scommesse non autorizzate effettuate con un bookmaker estero, senza la concessione di gioco sia la licenza per l'esercizio della raccolta delle scommesse di competenza della questura. Nel corso di un controllo sui personal computer nel locale, sono state rilevate numerose giocate non autorizzate, anche su eventi diversi da quelli inclusi nel palinsesto di Adm, comprovate dal ritrovamento di diversi scontrini emessi per le scommesse, mentre con un'altra apparecchiatura elettronica, fornita di apposito software denominato "racing dogs", i clienti potevano scommettere sulle corse virtuali dei cani. Al titolare dell'esercizio sono state comminate sanzioni per 250.000 euro. (ANSA).



