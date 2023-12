Cronaca 449

Corsa in auto senza patente del trapper Medy, ai poliziotti che lo hanno fermato: "Vi umilio"

I poliziotti si sono lanciati all'inseguimento, ma nonostante la sirena, il trapper, che era al volante, ha accelerato

Redazione

Il trapper Medy Cartier è stato protagonista di un diverbio con poliziotti dopo una corsa notturna per le vie di Bologna. Quando l'artista si è fermato, ha negato agli agenti che lo avevano inseguito di aver guidato lui l'auto, minacciando di filmare l'accaduto per poi pubblicarlo sui social. "Adesso vi umilio e vi faccio passare i guai fra'", le parole che il trapper avrebbe rivolto agli agenti. Medy Cartier non ha mai preso la patente per cui si è proceduto, fa sapere la questura, al fermo del veicolo e alle sanzioni del codice della strada. Si valuteranno eventuali denunce. Di recente, in un suo concerto improvvisato a Bologna, si sono verificati episodi di violenza.

La folle corsa

L'inseguimento dell'auto, che procedeva a forte velocità, è avvenuto la notte del 19 dicembre. Tutto ha inizio intorno a mezzanotte, quando un equipaggio del reparto prevenzione crimine, in via Irnerio, ha notato l'esplosione di fuochi pirotecnici, accesi dal centro della strada, nei pressi di un bar. Subito dopo un'auto si è allontanata in fretta verso Porta San Donato. I poliziotti si sono lanciati all'inseguimento, ma nonostante la sirena, il trapper, che era al volante, ha accelerato, passando con il rosso a un semaforo. Dopo circa 500 metri, si è fermato ed è apparso in forte stato di agitazione. Dagli accertamenti è emerso che era destinatario anche di un avviso orale emesso dal questore il 23 giugno 2022.

La lista delle infrazioni

Durante l’inseguimento, il trapper ha pestato sull'acceleratore effettuando al contempo, oltre al passaggio col rosso, numerose violazioni al Codice della Strada, mettendo a rischio non solo la propria incolumità, ma anche e soprattutto quella degli altri. Lo stesso cantante trap aveva improvvisato un concerto all'ipermercato Gran Reno il 9 dicembre durante il quale si era scatenata una rissa con diversi feriti. In seguito al fermo amministrativo del veicolo, gli agenti hanno contestato le diverse infrazioni al Codice della Strada.



