Corruzione, truffa e circonvenzione d'incapace: a Gela arrestato un sacerdote, misure cautelari per due consiglieri comunali

Anche una quarta persona è stata colpita da altra misura di custodia cautelare. Tra le ipotesi di reato anche falsità ideologica, appropriazione indebita e riciclagio

La Procura della Repubblica ha delegato il reparto territoriale carabinieri di Gela all’esecuzione di un'ordinanza di custodia cautelare, emessa dal gip presso il Tribunale di Gela nei confronti di 4 soggetti (1 agli arresti domiciliari e 3 destinatari del divieto di esercitare per un anno uffici direttivi in imprese o società e dell’obbligo di presentazione alla p.g.), per i reati di "corruzione per un atto contrario ai doveri di ufficio”, “falsità ideologica commessa da pubblico ufficiale in atti pubblici", "circonvenzione d’incapace", "truffa", "appropriazione indebita" e "riciclaggio". Tra i destinatari della misura figurano anche un sacerdote della diocesi di Piazza Armerina e due consiglieri del Comune di Gela. Tutti i dettagli saranno illustrati nel corso di una conferenza stampa che si terrà alle 11.30 di oggi presso la procura della repubblica di gela.



