Cronaca 1209

Corruzione, arrestata a Catania candidata alle regionali di Fratelli d'Italia ed ex assessore

Si tratta di Barbara Mirabella. Il provvedimento è stato eseguito dalla Squadra Mobile

Redazione

Barbara Mirabella, candidata alle Regionali in Sicilia per FdI, ed ex assessore comunale alla Cultura nella giunta di Salvo Pogliese, è stata arrestata per corruzione dalla squadra mobile di Catania.Il Gip ha disposto per lei i domiciliari e la sospensione dall'attività per un anno per altri due indagati: l'ex rettore Francesco Basile dal ruolo di direttore dell'Uoc della Clinica Chirurgica del Policlinico, e l'imprenditore Giovanni Trovato, dall'esercitare la sua attività nel settore delle forniture ospedaliere.L'inchiesta è stata coordinata dalla Procura di Catania e riguarda due filoni di indagini avviate sul professore Basile. (ANSA).



