Attualita 62

Coronavirus, troppi contagi a Gela: stop al mercato settimanale del martedì

Il sindaco Lucio Greco ha emesso un'ordinanza per bloccare il consueto mercato

Redazione

03 Gennaio 2022 13:54 Condividi Notizia Facebook Twitter LinkedIn Email https://www.seguonews.it/coronavirus-troppi-contagi-a-gela-stop-domani-al-mercato-settimanale-del-martedi Copia Link Condividi Notizia

Il sindaco di Gela, Lucio Greco, vieta il mercato settimanale previsto per domani, martedì 4 gennaio. Il primo cittadino ha emesso un'odinanza richiamando provvedimenti e misure previste per il contenimento dell'epidemia. "Valutato che il mercato settimanale del martedì comporta un notevole afflusso di persone, provenienti dai comuni limitrofi - si legge nell'ordinanza - e che diversi operatori del mercato provengono da comuni limitrofi; Valutato altresì che l'attuale ubicazione del mercato comporta, in alcuni punti, condizioni di particolare affollamento di persone e che per la sua conformazione geometrica e strutturale non consente il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale. Valutato il crescente e preoccupante numero di contagi registrato in città. Valutato necessario adottare provvedimenti necessari al contenimento del diffondersi di

Ritenuto pertanto opportuno, quale misura cautelare atta ad evitare una situazione di sovraffollamento, sospendere lo svolgimento del mercato settimanale nella giornata di domani, martedì 4 gennaio".



Il sindaco di Gela, Lucio Greco, vieta il mercato settimanale previsto per domani, martedì 4 gennaio. Il primo cittadino ha emesso un'odinanza richiamando provvedimenti e misure previste per il contenimento dell'epidemia. "Valutato che il mercato settimanale del martedì comporta un notevole afflusso di persone, provenienti dai comuni limitrofi - si legge nell'ordinanza - e che diversi operatori del mercato provengono da comuni limitrofi; Valutato altresì che l'attuale ubicazione del mercato comporta, in alcuni punti, condizioni di particolare affollamento di persone e che per la sua conformazione geometrica e strutturale non consente il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale. Valutato il crescente e preoccupante numero di contagi registrato in città. Valutato necessario adottare provvedimenti necessari al contenimento del diffondersi di

Ritenuto pertanto opportuno, quale misura cautelare atta ad evitare una situazione di sovraffollamento, sospendere lo svolgimento del mercato settimanale nella giornata di domani, martedì 4 gennaio".

© Riproduzione riservata

Ti potrebbero interessare