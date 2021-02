Cronaca 1541

Coronavirus. Triste record per la provincia di Caltanissetta: 6 decessi in sole 24 ore. Continua il calo dei positivi

I decessi riguardano persone dai 57 ai 79 anni. Aumentano i ricoveri in regime ordinario, mentre diminuiscono quelli in terapia intensiva

Rita Cinardi

01 Febbraio 2021 20:21

Nelle ultime 24 ore riscontro di 33 pazienti positivi al SARS COV-2, tutti in isolamento domiciliare: 25 pazienti di Gela, 5 di Caltanissetta, 2 di Niscemi e 1 di Riesi. Ricoverati in degenza ordinaria: 3 pazienti di Caltanissetta, 1 di Niscemi e 1 di Gela. Deceduti 6 pazienti positivi al SARS CoV-2: 3 pazienti di Niscemi, 2 di Gela, e 1 proveniente da fuori provincia (Si tratta di due donne di Niscemi di 67 e 60 anni, un uomo di Niscemi di 77 anni, una donna di Gela di 57 anni e un uomo di Gela di 70 anni, una donna di Caltagirone di 79 anni) Guariti altri 60 pazienti: 29 pazienti di Gela, 16 di Caltanissetta, 11 di Niscemi, 2 di Riesi, 1 di Mussomeli e 1 di Santa Caterina.

E' quanto riportato nel bollettino di questo pomeriggio dal direttore generale dell'Asp di Caltanissetta Alessandro Caltagirone. Adesso i positivi in provincia sono 1.239 (-30). Di questi, 85 (+3) sono ricoverati in Malattie Infettive, 4 (-5) in terapia intensiva e 1.150 (-28) in isolamento domiciliare con sintomi lievi o senza sintomi. I guariti da inizio epidemia sono 4.815, e 147 le persone decedute (di cui 2 in ospedali di altre province). Da inizio epidemia nella nostra provincia sono risultate positive 6.097 persone. Per quanto riguarda la distribuzione territoriale degli attuali positivi sono: 235 di Caltanissetta (di questi 200 sono in isolamento domiciliare, 34 in Malattie Infettive e 1 in terapia intensiva), 611 di Gela (di cui 583 in isolamento domiciliare, 27 in Malattie Infettive e 1 in Terapia Intensiva), 18 di Mussomeli (di cui 1 ricoverato in Malattie Infettive e 1 in terapia intensiva), 186 di Niscemi (di cui 178 in isolamento domiciliare e 8 ricoverati in Malattie Infettive), 5 di Mazzarino, 14 di Milena (di cui 1 in Malattie Infettive), 7 di Butera, 11 di Campofranco (di cui 2 ricoverati in Malattie Infettive), 3 di Resuttano, 5 di Serradifalco (di cui 1 ricoverato in Malattie Infettive), 84 di San Cataldo (di cui 81 in isolamento domiciliare e 3 ricoverati in Malattie Infettive), 35 di Riesi (di cui 3 ricoverati in Malattie Infettive e 1 in terapia intensiva), 2 di Santa Caterina Villarmosa, 1 di Bompensiere, 2 di Sommatino, 1 di Vallelunga, 1 di Acquaviva Platani, 11 di Delia (di cui 1 ricoverato in Malattie Infettive), 1 di Sutera, 1 di Marianopoli, 1 di Montedoro e 4 provenienti da fuori provincia. Adesso l'unico comune a registrare zero casi è Villalba.



Nelle ultime 24 ore riscontro di 33 pazienti positivi al SARS COV-2, tutti in isolamento domiciliare: 25 pazienti di Gela, 5 di Caltanissetta, 2 di Niscemi e 1 di Riesi. Ricoverati in degenza ordinaria: 3 pazienti di Caltanissetta, 1 di Niscemi e 1 di Gela. Deceduti 6 pazienti positivi al SARS CoV-2: 3 pazienti di Niscemi, 2 di Gela, e 1 proveniente da fuori provincia (Si tratta di due donne di Niscemi di 67 e 60 anni, un uomo di Niscemi di 77 anni, una donna di Gela di 57 anni e un uomo di Gela di 70 anni, una donna di Caltagirone di 79 anni) Guariti altri 60 pazienti: 29 pazienti di Gela, 16 di Caltanissetta, 11 di Niscemi, 2 di Riesi, 1 di Mussomeli e 1 di Santa Caterina.

E' quanto riportato nel bollettino di questo pomeriggio dal direttore generale dell'Asp di Caltanissetta Alessandro Caltagirone. Adesso i positivi in provincia sono 1.239 (-30). Di questi, 85 (+3) sono ricoverati in Malattie Infettive, 4 (-5) in terapia intensiva e 1.150 (-28) in isolamento domiciliare con sintomi lievi o senza sintomi. I guariti da inizio epidemia sono 4.815, e 147 le persone decedute (di cui 2 in ospedali di altre province). Da inizio epidemia nella nostra provincia sono risultate positive 6.097 persone. Per quanto riguarda la distribuzione territoriale degli attuali positivi sono: 235 di Caltanissetta (di questi 200 sono in isolamento domiciliare, 34 in Malattie Infettive e 1 in terapia intensiva), 611 di Gela (di cui 583 in isolamento domiciliare, 27 in Malattie Infettive e 1 in Terapia Intensiva), 18 di Mussomeli (di cui 1 ricoverato in Malattie Infettive e 1 in terapia intensiva), 186 di Niscemi (di cui 178 in isolamento domiciliare e 8 ricoverati in Malattie Infettive), 5 di Mazzarino, 14 di Milena (di cui 1 in Malattie Infettive), 7 di Butera, 11 di Campofranco (di cui 2 ricoverati in Malattie Infettive), 3 di Resuttano, 5 di Serradifalco (di cui 1 ricoverato in Malattie Infettive), 84 di San Cataldo (di cui 81 in isolamento domiciliare e 3 ricoverati in Malattie Infettive), 35 di Riesi (di cui 3 ricoverati in Malattie Infettive e 1 in terapia intensiva), 2 di Santa Caterina Villarmosa, 1 di Bompensiere, 2 di Sommatino, 1 di Vallelunga, 1 di Acquaviva Platani, 11 di Delia (di cui 1 ricoverato in Malattie Infettive), 1 di Sutera, 1 di Marianopoli, 1 di Montedoro e 4 provenienti da fuori provincia. Adesso l'unico comune a registrare zero casi è Villalba.



Caltanissetta. Disagi con i tamponi per i ragazzi disabili, il sindaco: "Positivo confronto con Asp per ricercare soluzioni"

News Successiva Omicidio Nicoletta Indelicato, condannata all'ergastolo l'amica Margareta Buffa

Seguici su

Google News

Resta sempre aggiornato

con le notizie di Seguonews

Ti potrebbero interessare