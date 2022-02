Cronaca 523

Coronavirus, tre Comuni dell'Ennese in "zona arancione" fino al 3 marzo

Lo prevede un’ordinanza appena firmata dal presidente della Regione Nello Musumeci

Redazione

I Comuni di Agira, Leonforte e Valguarnera, in provincia di Enna, saranno in “zona arancione” da domenica 20 febbraio a giovedì 3 marzo. Lo prevede un’ordinanza appena firmata dal presidente della Regione Nello Musumeci, su proposta del dipartimento regionale Asoe, per contenere i contagi da Coronavirus nei territori coinvolti. Per tutte le informazioni in merito alle misure previste è possibile consultare le Faq diffuse dal ministero della Salute.



