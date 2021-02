Cronaca 829

Coronavirus, tornano a salire i casi in Sicilia: 836 nuovi positivi e 23 i decessi

In calo i nuovi casi Covid in Italia: sono 13.442 mentre decessi giornalieri sono 385

Redazione

06 Febbraio 2021 17:34

Tornano a salire i nuovi casi di coronavirus in Sicilia: sono 836 i nuovi positivi registrati nelle ultime 24 ore dopo diversi giorni sotto gli 800 (ieri +646). Il dato buono di oggi è che tornano a diminuire i morti: sono 23 il dato più basso delle ultime settimane. Il rapporto tra positivi e tamponi è del 3,3% con 25.710 test effettuati, il secondo miglior tasso in Italia dopo il Veneto. I guariti oggi sono 1.101 mentre continua il trend in diminuzione dei ricoveri in terapia intensiva (-5) e in regime ordinario (-16).In calo i nuovi casi Covid in Italia: sono 13.442, (ieri 14.218), con 282.407 tamponi, 12mila più di ieri. Tanto che il tasso di positività torna a calare dopo tre giorni di aumento ed è al 4,7% (ieri 5,2%). I decessi giornalieri sono 385 (ieri 377), per un totale di 91.003 vittime da inizio epidemia.

Ancora in calo i ricoveri: le terapie intensive sono 32 di meno (ieri -9) con 144 ingressi del giorno, e scendono a 2.110, mentre i ricoveri ordinari sono 167 in meno (ieri -168), 15.408 in tutto. E’ quanto emerge dal bollettino quotidiano del ministero della Salute.

La regione con più casi giornalieri è la Lombardia (+1.923), seguita da Campania (+1.546), Emilia Romagna (+1.383), Lazio (+1.014) e Puglia (+926). I contagi totali sono 2.625.098.

Stabile il numero di guariti, 15.138 (ieri 14.995), per un totale di 2.107.061.

Ancora in calo il numero delle persone attualmente positive, 2.084 in meno (ieri -1.159), che scende a 427.034 in tutto. Di questi, sono in isolamento domiciliare 405.516 pazienti, 1.885 in meno rispetto a ieri. (Gds.it)



