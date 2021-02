Cronaca 752

Coronavirus, torna a crescere il contagio in Sicilia: 984 nuovi positivi e 37 vittime

A livello nazionale, nelle ultime 24 ore, sono stati 9.660 i test positivi al coronavirus, con 499 decessi

02 Febbraio 2021 19:15

Dopo il calo delle ultime due settimane, crescono i nuovi positivi in Sicilia che torna prima in Italia per numero di casi registrati in 24 ore: nell'ultimo giorno sono 984 a fronte di 22.225 tamponi e così risale anche il tasso di positività che è del 4,4% (ieri 2,3%). Sono 37 le vittime mentre scendono i ricoveri in terapia intensiva (-2) e i ricoveri ordinari (-9). È quanto emerge dal bollettino del ministero della Salute.Tanti i guariti nelle ultime 24 ore: 1.536. Oggi rispetto alla giornata di ieri si registra un 28% in più di nuovi positivi a fronte del 32% di tamponi in meno. Ieri i nuovi positivi registrati erano stati 766 su 32.749 tamponi (tra molecolari e test rapidi).

Attualmente in Sicilia ci sono 41.613 positivi di cui 1327 ricoverati in ospedale, 202 in terapia intensiva e 40.084 in isolamento domiciliare. I guariti sono 92.695 mentre i morti salgono a 3.545. Dall'inizio della pandemia le persone contagiate nella nostra regione sono state 137.853. La distribuzione nelle province vede Catania con 165 casi, Palermo 391, Messina 126, Trapani 145, Siracusa 52, Ragusa 7, Caltanissetta 34, Agrigento 55, Enna 9.

A livello nazionale, nelle ultime 24 ore, sono stati 9.660 i test positivi al coronavirus, con 499 vittime. Ieri i test positivi erano stati 7.925, i morti 329.



Coronavirus. In provincia di Caltanissetta positivi in calo, 5 i ricoverati e 1 decesso

Riunione in hotel con 100 imprenditori a Enna, arrivano i carabinieri e alcuni fuggono: multe per 40mila euro

