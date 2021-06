Attualita 446

Coronavirus, Sileri: "Luglio sarà il mese della svolta, non preoccupiamoci delle varianti"

Per settembre-ottobre si prevede di raggiungere una "protezione di comunità. Lasciate preoccupare lo Stato delle varianti"

Redazione

06 Giugno 2021 17:33

"Le cose stanno andando bene e non dobbiamo continuare a preoccuparci di varianti", ma è necessario continuare a rispettare le regole e "tutti quanti dobbiamo sapere che il mese di luglio sarà la svolta completa e assoluta": lo ha detto il sottosegretario alla Salute, Pierpaolo Sileri, nella trasmissione di Rai 1 "Domenica in". Riferendosi alle notizie recenti relative alla resistenza di alcuni vaccini anti Covid alla variante indiana, ora chiamata 'Delta', il sottosegretario ha rilevato: "Lasciate preoccupare lo Stato delle varianti. Stiamo monitorando, stiamo controllando, le cose stanno andando bene. La popolazione - ha proseguito - deve sentirsi libera, protetta grazie alla vaccinazione e grazie a ciò che noi stiamo facendo. Lasciamo alle nostre spalle il terrore che abbiamo vissuto lo scorso anno e ricominciamo a vivere rispettando le regole. Questo significa: evitiamo gli assembramenti, indossiamo la mascherina e rispettiamo il distanziamento".

Il sottosegretario ha osservato che i decessi "purtroppo sono ancora 57, ma stanno calando in maniera drastica, come era previsto con l'andare avanti della vaccinazione e anche con l'arrivo dell'estate. Valle d'Aosta, Molise e Basilicata hanno zero pazienti ricoverati in terapia intensiva e la media nazionale del 9% di occupazione di terapie intensive e reparti di medicina sta scendendo drasticamente". Per Sileri "dobbiamo tutti quanti sapere che il mese di luglio sarà la svolta completa e assoluta: avremo superato la metà della popolazione con almeno una dose di vaccino" e per settembre-ottobre si prevede di raggiungere una "protezione di comunità". In questa situazione, ha aggiunto, "perché dobbiamo pensare a una variante terribile e resistente al vaccino?".

Il sottosegretario è infine ottimista anche sulla possibilità che "nelle prossime settimane possa cadere, per i ristoranti, il limite di 4 persone al chiuso: con il procedere della vaccinazione e con il netto miglioramento dei numeri verrà tolto anche quello". (Gds.it)



"Le cose stanno andando bene e non dobbiamo continuare a preoccuparci di varianti", ma è necessario continuare a rispettare le regole e "tutti quanti dobbiamo sapere che il mese di luglio sarà la svolta completa e assoluta": lo ha detto il sottosegretario alla Salute, Pierpaolo Sileri, nella trasmissione di Rai 1 "Domenica in". Riferendosi alle notizie recenti relative alla resistenza di alcuni vaccini anti Covid alla variante indiana, ora chiamata 'Delta', il sottosegretario ha rilevato: "Lasciate preoccupare lo Stato delle varianti. Stiamo monitorando, stiamo controllando, le cose stanno andando bene. La popolazione - ha proseguito - deve sentirsi libera, protetta grazie alla vaccinazione e grazie a ciò che noi stiamo facendo. Lasciamo alle nostre spalle il terrore che abbiamo vissuto lo scorso anno e ricominciamo a vivere rispettando le regole. Questo significa: evitiamo gli assembramenti, indossiamo la mascherina e rispettiamo il distanziamento". Il sottosegretario ha osservato che i decessi "purtroppo sono ancora 57, ma stanno calando in maniera drastica, come era previsto con l'andare avanti della vaccinazione e anche con l'arrivo dell'estate. Valle d'Aosta, Molise e Basilicata hanno zero pazienti ricoverati in terapia intensiva e la media nazionale del 9% di occupazione di terapie intensive e reparti di medicina sta scendendo drasticamente". Per Sileri "dobbiamo tutti quanti sapere che il mese di luglio sarà la svolta completa e assoluta: avremo superato la metà della popolazione con almeno una dose di vaccino" e per settembre-ottobre si prevede di raggiungere una "protezione di comunità". In questa situazione, ha aggiunto, "perché dobbiamo pensare a una variante terribile e resistente al vaccino?". Il sottosegretario è infine ottimista anche sulla possibilità che "nelle prossime settimane possa cadere, per i ristoranti, il limite di 4 persone al chiuso: con il procedere della vaccinazione e con il netto miglioramento dei numeri verrà tolto anche quello". (Gds.it)

Ti potrebbero interessare