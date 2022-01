641

Covid, Sileri: "Entro il 2022 la variante Omicron raggiungerà tutti, non c'è scampo"

Lo ha detto il sottosegretario alla Salute Pierpaolo Sileri, intervenendo a Domenica In

Redazione

«La variante Omicron raggiungerà tutti, non c’è scampo. Non c’è dubbio che entro la fine del 2022, salvo che arrivi un’altra variante, quasi tutta la popolazione avrà incontrato questa variante». Lo ha affermato a Domenica In il sottosegretario alla Salute Pierpaolo Sileri. Chi «è vaccinato sarà più protetto e potrà avere probabilmente una forma più leggera, ma chi non lo è - ha concluso Sileri - ha molti più rischi di andare in terapia intensiva».(Gds.it)



