Coronavirus, Sicilia terza regione per contagi: lieve crescita di nuovi casi e 9 decessi

Attualmente ci sono 10.615 positivi di cui 512 ricoverati in ospedale, 73 in terapia intensiva e 10.030 in isolamento domiciliare

Redazione

28 Maggio 2021 18:00

Sono 418 i nuovi positivi al Coronavirus in Sicilia su 19.386 tamponi processati e il tasso di positività sale al 2,2% (ieri era 1,8%). È quanto emerge dal bollettino del ministero della Salute. Scendono ancora i ricoveri, -23 quelli ordinari e -8 le terapie intensive e si registrano meno decessi giornalieri, 9 rispetto agli ultimi due giorni quando le vittime erano state 20 sia mercoledì che giovedì. Sono 1.134 i guariti. Rispetto a venerdì della scorsa settimana c'è un 15% in meno di nuovi casi. Attualmente ci sono 10.615 positivi di cui 512 ricoverati in ospedale, 73 in terapia intensiva e 10.030 in isolamento domiciliare. I guariti salgono a 208.396 mentre i decessi a 5.807. Da inizio pandemia sono 224.818 i casi di Coronavirus registrati in Sicilia.

A livello provinciale sono 72 i nuovi casi a Palermo, 51 a Messina, 168 a Catania, 25 a Siracusa, 20 a Ragusa, 7 a Enna, 11 a Caltanissetta, 41 ad Agrigento e 23 a Trapani. A livello nazionale, scende il numero di nuovi positivi: sono 3.738 nelle ultime 24 ore. Ieri erano stati 4.147. Sono invece 126 le vittime in un giorno, mentre ieri erano state 171. E diminuisce anche il tasso di positività: 1,5%, in lieve calo rispetto all’1,7% di ieri. Sono infatti 249.911 i tamponi molecolari e antigenici per il coronavirus effettuati nelle ultime 24 ore (ieri i test erano stati 243.967).

Ancora in discesa i ricoveri: le terapie intensive sono 64 in meno (ieri -72) con 41 ingressi del giorno, e scendono a 1.142 totali (a un passo dai 1.128 del 24 ottobre 2020), mentre i ricoveri ordinari calano di 515 unità (ieri -411), e sono 7.192. La regione con più contagi odierni è la Lombardia (+661), seguita da Campania (+477), Sicilia (+418), Toscana (+301) e Lazio (+296). I casi totali salgono così a 4.209.707.(Denise Marfia, Gds.it)



