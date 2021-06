Cronaca 220

Coronavirus, Sicilia sotto i 100 contagi giornalieri: crolla il tasso di positività

Dati che certificano la discesa della curva epidemiologica proprio nel giorno in cui la Sicilia entra in zona bianca

Redazione

21 Giugno 2021 18:35

Scende sotto quota 100 il numero di nuovi casi giornalieri registrati in Sicilia: sono 85 su 16.096 tamponi processati, con un tasso di positività che crolla all0 0,5%. L'Isola oggi è la regione con il maggior numero di contagi ma si tratta per l'appunto di numeri estremamente bassi: lunedì scorso erano stati 163 i nuovi positivi e il tasso era all'1,6%. Dati che certificano la discesa della curva epidemiologica proprio nel giorno in cui la Sicilia entra in zona bianca.

Due le vittime del virus nelle ultime 24 ore mente i guariti sono stati 134. Negli ospedali prosegue la discesa dei ricoveri seppur lentamente visti i pochi pazienti: sono 237 i posti letto occupati in regime ordinario (-2 rispetto a ieri) e 25 quelli in terapia intensiva (-1). Quest'oggi non si registra nessun nuovo ingresso in rianimazione. Questa la suddivisione dei nuovi casi per provincia: Catania 30, Palermo 17, Ragusa 13, Siracusa e Caltanissetta 9, Messina 4, Agrigento 2, Enna 1. Nessun nuovo contagio nel Trapanese.

Sempre in calo la curva epidemica in Italia. I nuovi casi nelle 24 ore sono 495, il dato più basso dal 18 agosto 2020, contro gli 881 di ieri. Con 81.752 tamponi e un tasso di positività allo 0,6%: lunedì scorso era all'1,1%. I decessi sono 21 (ieri 17), per un totale di 127.291 vittime dall’inizio dell’epidemia. Ancora in discesa i ricoveri: le terapie intensive sono 4 in meno (ieri -5) con appena 9 ingressi del giorno, e scendono a 385, mentre i ricoveri ordinari sono 54 in meno (ieri -60), 2.390 in tutto.

I contagi totali salgono così a 4.253.460. I guariti sono 11.320 (ieri 2.304), un dato fuori trend dovuto a dei recuperi segnalati dalla Regione Sardegna, per un totale di 4.049.316. In netto calo, sempre per via dei ricalcoli, il numero delle persone attualmente positive, 10.857 in meno (ieri -1.440): i malati ancora attivi sono ora 76.853. Di questi, sono in isolamento domiciliare 74.078 pazienti.(Piero Vassallo, Gds.it)



