Coronavirus, Sicilia sempre prima per contagi: 881 nuovi casi e 7 morti

La Sicilia continua a detenere il triste primato in Italia di essere la prima regione per numero di contagi

Redazione

16 Agosto 2021 17:58

Sicilia sempre prima per contagi. Sono 881 i nuovi casi di Coronavirus nelle ultime 24 ore in Sicilia. Sono 7 le vittime. Il totale dei contagi sale a 256.352; quello dei decessi a 6.148. E' quanto emerge dai dati del bollettino odierno diffuso dal ministero della Salute. Gli attuali positivi ammontano a 18.733, +697; i guariti 231.471, +177. Per quanto riguarda la distribuzione dei contagi per provincia, Ragusa registra il boom di nuovi casi: 261; seguono quelle di Palermo, 184, e Catania 181. Ancora, Messina con 95 casi, Siracusa 82, Trapani 39, Enna 32, Caltanissetta 4 e Agrigento 3. Per quanto riguarda i dati nazionali, sono 3.674 i nuovi casi Covid in Italia nelle ultime 24 ore, contro i 5.664 di ieri e i 4.200 di lunedì scorso. Un accenno di calo dunque, condizionato però dal post-Ferragosto: i tamponi sono infatti 74.021, 86mila meno di ieri e 26mila meno di sette giorni fa, tanto che il tasso di positività schizza dal 3,5% al 5%. I decessi sono 24 (ieri 19), per un totale di 128.456 vittime dall’inizio dell’epidemia. Ancora in crescita i ricoveri: le terapie intensive sono 20 in più (ieri +12) con 32 ingressi del giorno, e salgono a 404, mentre i ricoveri ordinari aumentano di 172 unità (ieri +61), per un totale di 3.334.(Gds.it)



